Как преобразилась привокзальная площадь «Алматы-1»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На обновленной привокзальной площади теперь уложена тротуарная плитка, расширена площадь озеленения и высажено более 40 деревьев. Установлены малые архитектурные формы и обновлена облицовка памятника Алиби Жангильдину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В ходе рабочего объезда Турксибского района аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел реконструированную привокзальную площадь и измененную схему организации движения перед вокзалом «Алматы-1».

В целях повышения общественной безопасности установлены камеры видеонаблюдения. Перед самим железнодорожным вокзалом произведено распределение потоков с приоритетом для общественного транспорта, обустроены пешеходные переходы с островками безопасности. В ближайшее время будут установлены остановочные комплексы современного формата.





«Глава государства в Послании отметил, что в городах необходимо создавать комфортную среду для наших жителей. В следующем году мы продолжим модернизацию как исторического центра Алматы, так и каждого района нашего города. Буквально за пару лет в Турксибском районе реконструировано более 50% дворов. В следующем году будет отремонтировано еще 200 дворов, тем самым будут обновлены все дворы старейшего района Алматы. В этом году в Алматы обновлены площади перед железнодорожными вокзалами «Алматы-1» и «Алматы-2», совместно с АО «НК «ҚТЖ» разработана дорожная карта по модернизации самих зданий. Параллельно ведется реконструкция международного автовокзала «Сайран», - сказал Бауыржан Байбек.

Кроме того, в следующем году в Турксибском районе с приоритетом для пешеходов модернизируют улицу Сауранбаева и реконструируют 2 сквера. Будет произведен ремонт улицы Шолохова на участке от проспекта Суюнбая до улицы Ержанова, с расширением тротуаров и посадкой зеленых насаждений.

Стоит отметить, что в Алматы в рамках развития комфортной городской среды реконструировано уже две трети исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и почти 1400 старых дворов. Заменено 300 км арыков и более 800 км инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города.





Также до конца года треть всего уличного освещения будет переведена на светодиодные и энергосберегающие светильники, а доля нового общественного транспорта будет доведена до 80%.













