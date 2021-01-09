Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Как преобразилась после реконструкции Ак мечеть в Костанае

Автор:  
Багдат Хасенова
9 Января 2021, 14:15
Как преобразилась после реконструкции Ак мечеть в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил старейшую мечеть Марала Ишана, известную как Ак мечеть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима области.

«Сегодня посетил сакральный объект «Ак мечеть» и административное здание, находящееся на ее территории.

Как сообщалось ранее, в мае прошлого года завершены научно-реставрационные работы на памятнике архитектуры «Ак мечеть».

В 2020 году также проведена реконструкция административного здания. Здание построено в 1954 году и морально устарело. В рамках реконструкции был укреплен фундамент здания, отремонтированы кровля, фасад, инженерные коммуникации, заменены окна и двери», - сообщил аким.

photo

Административное здание перейдет на баланс ГУ «Управление по делам религий акимата Костанайской области».

Теперь тут будут располагаться коллектив управления и подведомственное ему учреждение — Центр исследований проблем религии. Организация деятельности указанных учреждений будет способствовать эффективной реализации государственной политики в сфере религиозных отношений, отметил Архимед Мухамбетов.

photo

photo


Костанайская область   Акимат   Строительство   Рухани жаңғыру   Сакральная география   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь