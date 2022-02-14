Как председатели КСК могут помочь полицейским СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские обсудили меры противодействия преступности с председателями КСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, председатели КСК и ОСИ могут действительно оказать помощь в профилактике правонарушений.

Начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев, рассказал, что квартирные воры, например, заранее изучают объект преступления, идут на преступление, только убедившись в отсутствии видеонаблюдения либо охраны.

«Предлагаем разъяснять жильцам эффективность установки видеокамер с охватом придомовой территории и детских площадок, подключения квартир к пультовой охране. Как показывает анализ, в местах, где установлены видеокамеры, сокращено количество преступлений», - сказал М. Жумалиев.

Могут помочь председатели КСК в профилактике интернет-мошенничеств. Полицейские ведут разъяснительную работу в СМИ и соцсетях, председатели могут рассказывать жильцам об опасности «звонков из банка» и излишней доверчивости при совершении покупок через интернет. Профилактическую информацию можно получить у участковых.

«Полиция принимает широкие меры по противодействию преступности, но без вашего участия невозможно говорить об искоренении проблем. Специфика вашей работы позволяет укрепить диалог органов правопорядка с обществом, который является одним из ключевых факторов построения сервисной полиции», - добавил первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.