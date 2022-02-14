+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как председатели КСК могут помочь полицейским СКО

14 Февраля 2022 14:06
Поделиться:
Как председатели КСК могут помочь полицейским СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские обсудили меры противодействия преступности с председателями КСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Упавшего в колодец мужчину спасли в Костанайской области
Без вести пропавшего подростка нашли полицейские Туркестана Автопатрули будут курсировать вблизи учебных заведений в СКО В жамбылской полиции новые назначения

По информации пресс-службы департамента полиции, председатели КСК и ОСИ могут действительно оказать помощь в профилактике правонарушений.

Начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев, рассказал, что квартирные воры, например, заранее изучают объект преступления, идут на преступление, только убедившись в отсутствии видеонаблюдения либо охраны.

«Предлагаем разъяснять жильцам эффективность установки видеокамер с охватом придомовой территории и детских площадок, подключения квартир к пультовой охране. Как показывает анализ, в местах, где установлены видеокамеры, сокращено количество преступлений», - сказал М. Жумалиев.

Могут помочь председатели КСК в профилактике интернет-мошенничеств. Полицейские ведут разъяснительную работу в СМИ и соцсетях, председатели могут рассказывать жильцам об опасности «звонков из банка» и излишней доверчивости при совершении покупок через интернет. Профилактическую информацию можно получить у участковых.

«Полиция принимает широкие меры по противодействию преступности, но без вашего участия невозможно говорить об искоренении проблем. Специфика вашей работы позволяет укрепить диалог органов правопорядка с обществом, который является одним из ключевых факторов построения сервисной полиции», - добавил первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Упавшего в колодец мужчину спасли в Костанайской области
Без вести пропавшего подростка нашли полицейские Туркестана
Автопатрули будут курсировать вблизи учебных заведений в СКО
В жамбылской полиции новые назначения
Популярное
1 Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
2 Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
3 Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022
4 1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
5 Казахстан и Узбекистан обсудили возобновление железнодорожного сообщения
6 Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
Читайте также
Без вести пропавшего подростка нашли полицейские Туркестана
Автопатрули будут курсировать вблизи учебных заведений в СКО
Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Казахстан и Узбекистан обсудили возобновление железнодорожного сообщения
Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив