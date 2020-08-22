Как праймериз может помочь развитию демократии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский предприниматель Талгат Дюсеков вступил в Лигу сторонников партии Nur Otan и намерен участвовать в предстоящих праймериз партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лига сторонников партии – это люди, представленные из разных сфер деятельности. Это абсолютно объективные люди, которые наблюдают за процессом проведения, за объективностью и прозрачностью праймериз, с момента объявления регистрации. Лига является в моем представлении неким мостом между народом и самой партией», - сказал Талгат Дюсеков в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Что касается праймериз, то его радует тот факт, что в этом могут принять участие все желающие.

«И каждый может проверить свои силы, заявить о себе. Хорошо, что власти посредством лидирующей парии услышали народ. Такая возможность – это шаг к реальной демократии. То, что партия власти становится партией народа, я бы назвал историческим шагом. Возможно, те люди, которые выиграют в праймериз, станут первыми в истории людьми, которые будут жить на одной волне с народом и слышать его. И тогда «Слышащее государство» станет реалией и через народных избранников», - подчеркнул спикер.

«Касательно праймериз, мы осуждали, насколько это реально, транспарентно и прозрачно. И первый заместитель партии разложил все «по полочкам», и действительно убедил в том, что все это – реально. Посмотрим, все это будет видно по итогам праймериз. Я принимал участие в круглом столе, представляя бизнес. И мое видение заключается в том, что в Казахстане на данный момент необходимо делать акцент на развитии среднего класса. Необходимо развивать малый и средний бизнес», - заключил Т. Дюсеков.