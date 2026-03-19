    16:43, 19 Март 2026 | GMT +5

    Как правильно и выгодно взять кредит, рассказали в финрегуляторе Казахстана

    При подписании договора заемщик принимает его условия и берет на себя всю ответственность. Невнимательное ознакомление с условиями договора может привести к финансовым трудностям, передает Kazinform со ссылкой на Управление внешних коммуникаций АРРФР РК. 

    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, которое контролирует работу всех банков Казахстана, рекомендует тщательно проверять следующие пункты:

    1. Титульный лист договора: он содержит основную информацию, такую как сумма и срок займа, размер ставки вознаграждения, годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ), метод погашения, условия досрочного погашения, размер штрафов и пеней.
    2. Полная стоимость кредита: следует внимательно оценить сколько составит полная стоимость займа со всеми платежами, включая ежемесячные платежи, комиссии и страховые взносы.
    3. Выбрать наиболее подходящий метод погашения: аннуитетный (равные платежи) или дифференцированный (уменьшающиеся платежи).
    4. Срок кредитования: чем больше срок кредитования, тем выше переплата. Уточните условия частичного или полного досрочного погашения и наличие комиссий.
    5. Штрафы и комиссии: проверьте порядок начисления пеней и иных платежей за просрочку или изменение условий договора.
    6. Персональные данные: убедитесь в правильности их указания и ознакомьтесь с порядком их обработки и передачи третьим лицам.
    7. Приложения к договору: график платежей и памятка к договору являются неотъемлемой частью договора займа.

    Перед подписанием договора эксперты Агентства рекомендуют задать представителю банка все необходимые вопросы. При необходимости нужно обратиться за дополнительной консультацией.

    — Помните, что выполнение обязательств по кредиту влияет на кредитную историю. Несвоевременные платежи могут привести к начислению штрафов, росту задолженности и ограничению доступа к финансовым услугам, — отметили в АРРФР.

    19 марта 2026 года Ассоциация финансистов Казахстана сообщила, что автокредитование впервые достигло уровня ипотечного рынка по объему выдач в стране. В подробной аналитике эксперты рассказали о росте и причинах этого явления. 

    Зарина Жакупова
