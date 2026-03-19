Как правильно и выгодно взять кредит, рассказали в финрегуляторе Казахстана

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, которое контролирует работу всех банков Казахстана, рекомендует тщательно проверять следующие пункты:

Титульный лист договора: он содержит основную информацию, такую как сумма и срок займа, размер ставки вознаграждения, годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ), метод погашения, условия досрочного погашения, размер штрафов и пеней. Полная стоимость кредита: следует внимательно оценить сколько составит полная стоимость займа со всеми платежами, включая ежемесячные платежи, комиссии и страховые взносы. Выбрать наиболее подходящий метод погашения: аннуитетный (равные платежи) или дифференцированный (уменьшающиеся платежи). Срок кредитования: чем больше срок кредитования, тем выше переплата. Уточните условия частичного или полного досрочного погашения и наличие комиссий. Штрафы и комиссии: проверьте порядок начисления пеней и иных платежей за просрочку или изменение условий договора. Персональные данные: убедитесь в правильности их указания и ознакомьтесь с порядком их обработки и передачи третьим лицам. Приложения к договору: график платежей и памятка к договору являются неотъемлемой частью договора займа.

Перед подписанием договора эксперты Агентства рекомендуют задать представителю банка все необходимые вопросы. При необходимости нужно обратиться за дополнительной консультацией.

— Помните, что выполнение обязательств по кредиту влияет на кредитную историю. Несвоевременные платежи могут привести к начислению штрафов, росту задолженности и ограничению доступа к финансовым услугам, — отметили в АРРФР.

