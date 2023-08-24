Как правильно выбрать школьную форму и рюкзак

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии нового учебного года перед родителями встает непростая задача – собрать ребенка в школу. Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова подсказала, как выбирать безопасную школьную форму и на что нужно обращать внимание при выборе одежды, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Правильно подобранная одежда имеет огромное значение для здоровья ребенка. При приобретении школьной формы важно помнить, что в этой одежде ребенок будет проводить 5-6, а то и больше часов. Необходимо правильно подбирать размер одежды и убедиться, что ребенку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе.

Одежда не должна излишне стеснять движения ребенка, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание. Поэтому в первую очередь школьная форма должна обеспечить сохранение детского здоровья и двигательную активность.

Из какой ткани желательно выбирать школьную форму

Одежда, в которой ребенок находится в образовательной организации длительное время, должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности согласно техническим регламентам. Рекомендуется выбирать ткани из натуральных волокон (шерсть, хлопок, лен, шелк) и вискозы, обладающих наилучшими гигиеническими свойствами, чтобы кожа у ребенка дышала, и не вызывала аллергические реакции.

Состав тканей должен быть следующий: верхний слой одежды состоит из не менее 35% натурального волокна или вискозы, подкладка, как второй слой, должна состоять на 100% из натурального волокна или вискозы, блузы и рубашки должны состоять из не менее 65% натурального волокна или вискозы.

Также выделяют критерии, обеспечивающие безопасность и качество школьной формы такие как, воздухопроницаемость, напряженность электростатического поля и устойчивость окраски.

Как правильно выбрать школьную сумку (ранец, рюкзак)

Выбор ранца для первоклассника или ученика начальной школы – один из важных вопросов, который волнует каждого родителя. Как показывает мировая практика, большой вес школьной сумки (ранец, рюкзак) негативно влияет на здоровье детей. Советуем выбирать ранец с жесткой ортопедической спинкой, который имеет специальный каркас, и должен быть жестким, равномерно распределяющим вес и давление на позвоночник, для поддержания спины ребенка в прямом положении, не деформируя позвоночник. Лямки должны быть широкими и из приятного на ощупь материала, ручки должны регулироваться по длине, и ребенок должен носить его только на двух лямках, на спине, при этом, не сдавливая поясницу и шею.

Размер и вес школьной сумки должен соответствовать росту и возрасту ребенка. Вес пустой школьной сумки не должен превышать 1 килограмм, со школьными принадлежностями - максимум 10% от общего веса ребенка. К примеру, портфель учеников 1-3 классов должен весить до 1,5 - 2 кг, 4-5 классов – до 2-2,5 кг, 6-7 классов – до 3-3,5 кг, 8 - 11 (12) классов – до 4-4,5 кг.

При выборе школьной сумки также необходимо обращать внимание на такие детали как светоотражающие вставки, водителям будет легче заметить вашего ребенка во время перехода дороги в темное время суток или в плохо освещенной местности.

И, конечно, важно прислушаться к мнению ребенка при выборе школьной формы. Чем больше будет нравиться ребенку выбранная модель, чем комфортнее он будет себя в ней ощущать и удобнее ему будет ее надевать, тем с большим удовольствием он ее будет носить, а вам удастся сохранить здоровье вашего ребенка.