Как правильно питаться во время Рамазана – советы врача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году священный для мусульман месяц Рамазан (Рамадан) начнется 23 марта и продлится до 20 апреля. О том, как правильно питаться во время поста, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала врач городской поликлиники №11 Алматы Асель Кудайбергенова.

СОВЕТЫ ВРАЧА

1. Ифтар рекомендуется начинать с фиников. Также при приготовлении пищи для ауызашара в месяц Рамазан используйте в первую очередь только свежие продукты. Учитывайте это при выборе фруктов, овощей. Одним из преимуществ употребления фиников и воды натощак является то, что перед приемом большего количества пищи это позволяет человеку определить, есть ли в его организме потребность в дополнительной пище.

2. Пейте больше воды после приема пищи. Во время ифтара важно также есть, не торопясь и понемногу, не стоит сильно наедаться, ешьте в привычных количествах.

3. Избегайте продуктов, которые вызывают жажду. Во время Рамазана вам придется временно изменить рацион питания. Избегайте соленых продуктов, помидоров, различных соленых салатов и рыб. Замените их фруктами и большим количеством воды.

4. Ешьте медленно. Человек, отказывающийся от ежедневной еды в течение дня, постоянно находится в состоянии стресса. Это особенно важно для тех, кто держит пост впервые. Прежде всего, ифтар следует начинать с фиников, воды или легкой пищи, такой как суп, овощное блюдо с мясом.

5. Попрощайтесь со сладостями. Уберите из своего меню сладости (кондитерские изделия, торты, сладкие пироги). Потому что они ослабляют ваше тело и быстро вызывают чувство голода. А употребление большего количества сладостей во время Рамазана повысит кровяное давление. Ешьте финики, курагу, изюм, орехи вместо сладостей, но только через два-три часа после ауызашара

6. Откажитесь от кофе. Если вы начинаете свое утро с кофе, то вам следует отказаться от него во время Рамазана. Потому что кофе может иметь много вредных воздействий на организм.

7. Следите за своим питанием. Обычно мы едим три раза в день. Следуйте этому методу и в месяц Рамазан. К примеру, во время ауызашара ешьте горячее блюдо, нежирные продукты и рыбу во второй части, а фрукты во время приема пищи перед рассветом. Этот метод также очень важен для вашего здоровья.

8. Ешьте здоровую пищу. Если вы любите пить чай, то пейте больше мятного и зеленого чая в этом месяце. И употребляйте больше молочных продуктов - молоко, кефир, творог, йогурт, сыр. Они содержат белки, минералы, кальций, фосфор, цинк, и еще важные витамины - В6 и В12.

9. Просыпайтесь на сареси (прием пищи перед рассветом), чувствуя себя отдохнувшим. Для этого не употребляйте жирную пищу перед сном. Замените ее фруктами - виноград, яблоки, груши, клубника. Они влияют на нормальную работу головного мозга и на ваш полноценный отдых. На сареси также не стоит наедаться.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана установило сумму фитр-садака во время Рамазана - в этом году фитр-садака составляет 535 тенге.

Священный месяц Рамазан в этом году начнется 23 марта. В ночь с 17 на 18 апреля наступит Кадыр туни. 21 апреля – праздник Ораза-айт.