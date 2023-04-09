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Как пожарить шашлык, чтобы не устроить пожар - советы спасателей

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 01:00
Как пожарить шашлык, чтобы не устроить пожар - советы спасателей Фото: gov.kz

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 5 апреля в Восточном Казахстане начался пожароопасный период. Как правило, именно в это время увеличивается количество загораний травы и степной зоны. Пожарные переходят на усиленный вариант несения службы. Выезд на ликвидацию в сутки достигает порядка 20 раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Горит трава на открытой территории, в степи, и особое опасение у пожарных вызывают загорания на территории дачных участков, которые в апреле происходят практически ежедневно. Причиной чаще всего становится неосторожное обращение с огнем, а именно оставленные без присмотра костры непотушенные окурки от сигарет, палы травы и небезопасно установленные мангалы.

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Как отмечают специалисты ДЧС ВКО, закон жарить шашлык не запрещает, однако делать это необходимо с соблюдением правил пожарной безопасности: использовать мангалы можно только на специально отведённых площадках, очищенных от горючего мусора. Соблюдать расстояние от сооружений и зданий. Оно должно быть не менее 10 м; не использовать для розжига бензин или другую легковоспламеняющую жидкость; разведя огонь в мангале не оставляйте его без присмотра; ни в коем случае не разводите костер в ветреную погоду; имейте поблизости первичные средства пожаротушения: бочку с водой, огнетушитель; по окончанию обязательно затушите костер и накройте мангал крышкой

Где запрещено жарить шашлык?

-В местах с сухой растительностью, под кронами деревьев

-Под навесами, выполненными из горючих материалов

-На балконах, крышах и дворах многоквартирных жилых домов

-На террасах, верандах частных домов и дачных участков

-В парках, лесу вне специально оборудованных для использования мангалов площадок

-На территории гаражных кооперативов

-На землях общего пользования населённых пунктов без наличия специально оборудованной площадки

ДЧС ВКО напоминает: в пожароопасный период территории населенных пунктов, организаций необходимо очищать от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы. Разведение костров, сжигание отходов и тары осуществляются на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений, в специальной железной емкости под присмотром и в безветренную погоду, при наличии средств пожаротушения

При пожаре незамедлительно сообщите по номеру 101 или 112.

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Восточно-Казахстанская область   Происшествия   МЧС   Пожар  
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