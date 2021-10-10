Как позаботиться о психическом здоровье – рекомендации эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что его главная цель – забота о психическом здоровье каждого.

В канун этой даты национальный консультант по психическому здоровью Странового офиса ВОЗ в Казахстане, врач психиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Николай Негай в эксклюзивной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился рекомендациями о том, как позаботиться о своем психическом здоровье. Эксперт подробно рассказал о постковидном синдроме и его последствиях, также затронул ряд других важных вопросов.

«Существуют простые рекомендации, следуя которым мы можем значительно улучшить свое психическое здоровье. В первую очередь, это нормальный режим дня, хороший сон и привычка ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Второе – следует отделять работу от семьи. При дистанционной форме работы мы никак не могли избавиться от домашних дел во время работы. Поэтому существуют определенные советы касательно организации своего рабочего пространства: выделять рабочий угол, надевать офисную одежду, чтобы чувствовать рабочую атмосферу, даже если находитесь дома. Режим дня очень важен, чтобы ваш организм, психика, биологические механизмы привыкли к тому, что необходимо делать», - отметил эксперт.

По словам доктора, не менее важным является хорошее питание, обогащенное витаминами.

«Третий важный аспект – спорт. Как психические, так и физические нагрузки должны быть сбалансированными. Не можете активно заниматься спортом – практикуйте прогулки на свежем воздухе. Также не следует бояться обращаться за помощью. Существуют методики самовосстановления. Например, когда мы нервничаем, следует просто закрыть глаза и глубоко вздохнуть. Этот метод помогает расслабиться и уже с более трезвой головой взглянуть на проблему», - пояснил Николай Негай.

«Все ситуации имеют выход, просто мы их не видим. Что же делает с нами стресс или дистресс? Ограничивает нас в обзоре. Мы начинаем узко воспринимать информацию. Все те методики, которые существуют по саморегуляции, расширяют этот обзор. А что же происходит, когда мы обращаемся за помощью? Еще больше расширяем обзор. Поэтому нужна помощь психолога. Он расширяет наш обзор, чтобы мы нашли выход в сложившейся ситуации. При хронической и безвыходной ситуации следует обратиться за помощью к профессионалу, который поймет вас. Об этом говорит и лозунг Дня психического здоровья: «Сделаем заботу о психическом здоровье реальностью для каждого», - сказал врач-психиатр высшей категории.

По его словам, избегать стресса означает избегать жизни.

«Очень часто говорят: давайте будем избегать стрессовых ситуаций. Надо жить полной жизнью. Но стресс – это нормально. Возможно, даже означает личностный рост. Когда все обычно и хорошо – человек не растет. Только, когда преодолевает трудности, начинает расти. Нужно не бояться стресса. Поэтому в стрессовой ситуации следует сделать паузу, закрыть глаза, сделать глубокий вздох, визуализировать свою победу и идти дальше», - добавил эксперт.