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Как появилась знаменитая патриотическая песня «Көк тудың желбірегені»

Автор:  
Гульзат Сахова
17 Декабря 2020, 15:13
Как появилась знаменитая патриотическая песня «Көк тудың желбірегені»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Песня «Көк тудың желбірегені» - патриотическая песня. Как появилась на свет одна из самых известных патриотических песен страны, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал ее автор Алмас Ахметбек.

В начале девяностых годов поэт Алмас Ахметбек, проживающий в китайском селе Шауешек, увидел впервые казахстанский флаг по телевизору.

По словам акына, когда Глава государства, стоя на коленях, поцеловал флаг перед экраном сидели соотечественники, давшие волю слезам.

«Это уважение к Родине! Наши предки жили далеко от Казахстана. Их мечтой было вернуться домой. Стержнем воспитания наших предков была свобода. Мы сохранили традиции, завещанные нашими предками. Мой отец в детстве меня учил эту поэму.

Мен біткен ойпаң жерге аласа ағаш,

Емеспін жемісі мол тамаша ағаш.

Қалғанша жарты жаңқам, мен сенікі-

Пайлан шаруаңа жарса, Алаш!

Это стихотворение Миржакыпа Дулатова. Благодря этому стихотворению отец привил мне чувство патриотизма», - поделился Алмас Ахметбек.

Его также беспокоили сыновья и дочери казахов, которые невинно пострадали во время декабрьских событий 1986 года.

«Мы все слышали и знали. У братьев болело сердце. Имена Сабитовой и Кенжебековой остались в памяти по рассылкам, распространяемым в Китае. Тогда мы почувствовали приближение независимости Казахстана и верили, что скоро наступит утро Независимого Казахстана. Невозможно передать словами радость казахов за рубежом, когда в Казахстане провозгласили о независимости. Мы вышли на улицу с лозунгами и отпраздновали. Мы стали сдавать документы, работу, радуясь, что больше не останемся в Китае. Мы были высокообразованными, активными трудящимися. Но это было бессмысленно по сравнению с нашей тоской о стране, о земле», - отметил поэт.

Поэт Алмас Ахметбек рассказал о том, как написал песню «Көк тудың желбірегені».

«В феврале 1993 года я переходил границу в Хоргосе. В то время наш двухметровый флаг развевался на крыше низкого пустующего дома. У творческих людей наступает моменты вдохновения. Мне тогда было 32 года. Глядя на флаг, я сочинил эти стихи.

Көк тудың желбірегені

Бақыттың елжірегені,

Қиырда қалған қазақтың

Азат отанға жете алмай

Көзінің мөлдірегені.

Большая часть моих стихов посвящена патриотической теме. В 2001 году, в год 10-летия Независимости, Буркит Аяган собрал литературные произведения, посвященные независимости. Тогда было ясно, что 90% произведений, посвященных независимости, были написаны казахскими поэтами и писателями из-за рубежа. Этому причина - огромная любовь и тоска по своей стране и земле»,- сказал он.

По словам поэта, на его стихотворение было написано несколько песен.

«На это стихотворение было написано несколько песен. Близкие товарищи, ребята тоже писали. Но мне не понравился образец и диапазон произведения. Позже я попросил поэта-композитора, оперного певца Ермурата Зейипхановича написать музыку на стихи. Композитор написал два варианта. Прослушали оба и оставили понравившуюся версию. Впервые на сцене песню «Көк тудың желбірегені» исполнила певица, звезда отечественной оперы Майра Мухаммедкызы. Это было первое мая 2001 года», - вспоминает поэт.


Сейчас всему полюбившую патриотическую песню исполняет певец Ибрагим Искандер.


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