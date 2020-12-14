Как повысить общественное доверие в Казахстане, рассказал член НСОД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия, президент «Almaty Management University» Асылбек Кожахметов рассказал о роли общественного доверия в мире и Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общественное доверие – это открытые, положительные взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. Доверие понимается, как готовность следовать правилам игры (институтам), принятым в обществе, например, отдавать долги, выполнять должностные обязанности, следовать принятым обычаям, по мнению одних авторов. По мнению Фукуямы (Фрэнсис Фукуяма — американский философ), основоположника этого направления в мире, успех «самореализации» конкретного общества зависит не от рыночных принципов и не от приверженности традициям, но от одного распространившегося повсюду элемента культуры – уровня доверия, существующего в обществе. Закон, договор, экономическая целесообразность являются необходимым, но отнюдь не достаточным базисом. Как говорит исследователь этого вопроса в России, декан экономического факультета МГУ, доверие - это альтернативный источник развития», - говорит А. Кожахметов.

Он добавил, что этот вопрос давно изучался в мире.

«Конфуций говорил, в хорошо управляемом государстве должно быть достаточно продовольствия, вооружения и народ должен верить администрации. В случае крайней нужды, можно отказаться от вооружения и продовольствия, но не от доверия народа, ибо если народ перестанет верить, то государству не устоять», - подчеркнул он.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил важность обратной связи с гражданами нашей страны», - продолжает Асылбек Кожахметов.

«Он говорит, что практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям. Доверие в свою очередь зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей. Властям необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения», - приводит слова Главы государства спикер.

По словам спикера, за последние два года Президент поставил в повестку дня общественное доверие. Он говорит: «ответственное государство - ответственное общество, есть и ответственный человек». Были сделаны следующие мероприятия: создание НСОД, внедрение концепции «слышащее государство»; политическая трансформация и развитие гражданских прав и свобод; развитие волонтерского движения; инициирование закона «Об общественном контроле»; обеспечение открытости и подотчетности национальных и квазигосударственных компаний через введение в составы их совета директоров представителей гражданского сектора; принятие «Концепции развития гражданского общества до 2025 года»; инициирование новых стандартов служения государства интересам граждан, которые мы надеемся, будут реализованы, в ближайшие три года; решение о внедрении сервисной модели МВД; введение института общественных советов на уровне квазигосударственных компаний.

«Это правильные направления и необходимые шаги, которые должны быть еще реализованы», - сказал он.

Член НСОД также добавил, что общественное доверие в мире давно измеряется. Есть всемирный барометр, который проводит глобальные исследования по выявлению уровня доверия в разных странах.

«Например, в Германии население на 20 баллов меньше верит, чем образованные люди. Франция на 21, а Великобритания на 18 баллов. Информированная общественность во всех странах доверяет всем секторам гораздо больше, чем «масса». Авторы отчета рекомендуют делать ставку на обучение и образование, а также призывают компании принимать решения, исходя из приоритетов всех заинтересованных лиц – не только акционеров, но и сотрудников, клиентов и гражданских сообществ. Мне кажется это важные уроки для Казахстана», - заметил он.

Асылбек Кожахметов добавил, что в Казахстане в 2018 году проводилось исследование фондом Ф.Эберта, по итогам которого выяснилось, что институты власти и организации, которым в Казахстане не доверяют в большей̆ мере, это: банки, крупные частные компании, полиция, крупные национальные компании, суды, система здравоохранения, профсоюзы и казахстанские НПО.

При этом спикер рассказал, как повысить общественное доверие, в условиях выросшего запроса на справедливость, честность и правду.

«На наш взгляд - выстраивать эффективное партнерство между властью, гражданским сектором, бизнесом, СМИ и вузами, появление во власти чиновников новой формации, имеющих не только опыт и образование, но и призвание служение обществу и стране. Государственная служба должна видеть в гражданском обществе ресурс для поддержки политических реформ. Нужно повышение профессионализма НПО, укрепление независимых СМИ, повышение социальной ответственности бизнеса, реализация третьей̆ миссии вузов, внедрение гражданского образования, развитие прикладных исследований, направленных на выявление, а также укрепление общественного доверия. Необходимо выстроить сотрудничество с Edelman Trust для того чтобы данные по Казахстану были представлены в глобальном рейтинге. Общество с низким уровнем доверия может так никогда и не выиграть от перспектив, открываемых информационными технологиями. Одним из эффективных, но пока еще недооцененным в Казахстане инструментом укрепления общественного доверия выступает развитие социального капитала», - сказал А. Кожахметов.

Напомним, в Алматы проходит международная онлайн-конференция «Общественное доверие и социальный капитал», посвященная Дню Независимости Республики Казахстан и дню рождения AlmaU.