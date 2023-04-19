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Как повысить доходы сельчан: Президент Казахстана озвучил новые подходы

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2023, 12:12
Как повысить доходы сельчан: Президент Казахстана озвучил новые подходы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле вопросы повышения доходов и качества жизни сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На особом контроле нужно держать вопросы повышения доходов и качества жизни в сельских регионах. Правительством разработана Концепция развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Акимы должны принять меры для ее эффективной реализации», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат и «точки роста» на уровне каждого района, моногорода и города, нужно определить их конкурентные преимущества и выбрать отраслевые приоритеты.

«Для повышения доходов сельчан должны быть созданы условия для сельхозкооперации с учетом успешного опыта отдельных регионов. Важно доводить до самых отдаленных сельских округов информацию об инструментах господдержки, таких как микрокредитование и гарантирование личных подсобных хозяйств, стимулирование сервисно-сбытовых кооперативов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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