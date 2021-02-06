Как повышают качество жизни и развивают инфраструктуру Жетысуского района Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как решают вопросы повышения качества жизни и развития социальной инфраструктуры, рассказала аким Жетысуского района Гульнар Кокобаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня прошла очередная отчетная встреча акима Жетысуского района Гульнары Кокобаевой с населением. В ходе встречи были подведены итоги проделанной работы за прошедший год и озвучены планы на 2021 год.

В Жетысуском районе в целях поддержки детей из многодетных семей и социально уязвимых групп функционируют социальный клуб «Шыңға өрлеу», «Школа Домбры» и другие. В пяти локациях района открыты бесплатные футбольные и волейбольные секции для детей от 7 до 12 лет. Секции охватили более 300 детей района.

Вопрос развития доступного спорта будет решен за счет открытия в этом году новых трех спорткомплексов: в микрорайоне Кулагер, Айнабулак и Кемел. Строительство будет завершено до конца текущего года.

Для поддержки юношеского спорта в первом полугодии будут введены в эксплуатацию три центра единоборств на открытом воздухе в микрорайоне Кулагер, Кокжиек и Кокмайса. Планируется открытие Центра детского творчества в микрорайоне Кокмайса с бесплатными кружками для детей и проведения досуга пенсионеров.

В ходе встречи аким отметила, что вопрос трудоустройства будет решаться за счет развития предпринимательского сектора. Планируется создать 1250 рабочих мест в рамках модернизации рынков «Рахат кз», «Алатау» и строительства торгового дома «Керемет».

Как отметила в своем выступлении Гульнара Кокобаева, жителей Жетысуского района чаще всего волнуют вопросы социальной сферы. Для решения нехватки ученических мест в районе проводится строительство пристроек к действующим школам, капитальный ремонт образовательных учреждений. Таким образом, в этом году завершится строительство пристроек к школам №57, 102, 177, на 1050 новых ученических мест. Вместе с тем, начнется строительство еще трех пристроек к школам №112, 148, 103 на 850 ученических мест.

«Наш район также испытывает большую потребность в открытии новых детских садов, т.к. люди годами стоят в очереди, чтобы отдать детишек в ясли. Эту проблему мы также будем решать через ремонт заброшенных зданий детских садов, которых в нашем районе несколько. Уже в этом году мы начнем строительство нового детского сада в микрорайоне Айнабулак - 4 на 160 мест», - отметила аким района.

Большое внимание уделяется также и социальной поддержке жителей района. С 2019 года в районе функционирует социальный центр «Бақытты отбасы», реализуется программа «Isker Ana». В 2020 году в данном центре зарегистрировано 1116 человек. Оказано 26 000 услуг. Прошли обучение на различных курсах и тренингах 345 многодетных матерей.

274 многодетные семьи в 2020 году получили адресную социальную помощь. Всего адресную социальную помощь получили 682 семьи. Жилищную помощь получили 177 семей.

Для обеспечения жителей района доступным медицинским обслуживанием планируется построить новую амбулаторию в микрорайоне Кемел, и строительство поликлиники в Рабочем поселке на 240 посещений в день, с женской консультацией. Также будет проведен капитальный ремонт поликлиники №11.

В целях решения вопросов дорожной инфраструктуры планируется отремонтировать дороги на 10 улицах, протяженностью 18 км. Будет построено более 8 км сетей канализации и реконструировано 29,3 км сетей водоснабжения.

Что касается освещения, то в прошлом году проведен свет на 84 улицах. В этом году планируется осветить все улицы в районе.

Для решения проблемы подтопления домов в районе, в частности в Рабочем поселке, в этом году будет проведен ремонт четырех км арычных сетей. После разработки проектно-сметной документации планируется начать работы по строительству и реконструкции арыков протяженностью 37,5 км.

В рамках проекта «Бюджет участия» будет реализовано 19 проектов, среди них: реновация двух мостов по проспекту Сейфуллина, благоустройство четырех кладбищ района, ремонт дворов и создание скейт-парка в микрорайоне Кулагер.

В прошлом году по данному проекту в микрорайоне Айнабулак, Кокжиек, Кулагер проведен текущий и капитальный ремонт скверов и пешеходных зон, общей площадью 58 га.

Согласно поручению акима по комплексной реконструкции «старых» кварталов в районе планируется снос ветхого жилья, жители которых получат новые квартиры. Всего в районе имеются 163 ветхих дома.

«Один из вопросов, волнующих большое количество наших жителей, это ветхое жилье. Данная проблема начала решаться. В квадрате улиц Крылова-Скрябина-Гончарова и проспекта Райымбека начаты строительные работы. На месте 16 сносимых домов будут возведены 11 домов или 944 квартиры. Планируемый срок завершения – декабрь 2022 года», - сообщила Г. Кокобаева.

В квадрате улиц Казакова, Скрябина, Боткина и проспекта Райымбека также начинаются работы по переселению и сносу ветхих домов, завершение – 2024 год. На месте сносимых 14 домов, включающих 119 квартир, планируется строительство 13 домов на 767 квартир.

Помимо ветхих, в районе имеются 5 аварийных домов, жителей которых планируется переселить в социальные дома в начале 2022 года.