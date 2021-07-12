Как повышают долю местного содержания в строительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о работе по повышению доли местного содержания в строительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения Главы государства по повышению доли местного содержания в строительстве министерством предприняты следующие меры нормативного регулирования. Создан электронный реестр, который отображает номенклатуру применяемых строительных материалов. На законодательном уровне внедрены обязательные требования по применению казахстанских строительных материалов на объектах, финансируемых за счет бюджетных средств», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

Например, в проектировании:

в задании на проектирование обязательно указывается применение казахстанских строительных материалов;

в сметной документации включена отдельная колонка, где указывается страна происхождения каждого материала. Для этого в сборниках сметных расценок указаны все материалы, которые производятся в Казахстане;

в правилах проведения экспертизы предусмотрены требования по контролю за тем, чтобы в ПСД были указаны отечественные стройматериалы.

«Для реализации этих требований при строительстве в апреле этого года внесены изменения в функции заказчика, в части дополнения формы акта выполненных работ отчетом, где указывается объемы отечественных стройматериалов. Теперь заказчики ежемесячно видят отчеты подрядчиков по закупленным казахстанским стройматериалами», - отметил вице-министр.

«В дальнейшем данные отчеты будут отображаться на портале госзакупок и автоматически сверяться с данными, которые были указаны в ПСД. На сегодня проводятся интеграция порталов госзакупок и госэкспертизы», - заключил он.



