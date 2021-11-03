Как повышается конкурентоспособность вузов: опыт Восточно-Казахстанского технического университета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках национального проекта в сфере образования «Образованная нация» планируется повысить конкурентоспособность высших учебных заведений страны, чтобы отвечать реалиям и вызовам нового времени. В регионах страны будут созданы центры академического превосходства. Один из них развернется на базе Восточно-Казахстанского технического университета. О том, что из себя представляет Центр академического превосходства, какие меры приняты вузом для повышения конкурентоспособности, рассказал ректор ВКТУ имени Д. Серикбаева Жасулан Шаймарданов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации концепции развития образования РК до 2025 года на базе ВКТУ имени Д. Серикбаева запланировано создание центра академического превосходства в горнометаллургической отрасли РК. Цель создания ЦАП - интеграция деятельности университета с Программой развития ВКО по направлению горно-металлургической отрасли. Горно-металлургическая отрасль стала одной из основных отраслей специализации экономик в мире с сильными традициями и большой инертностью. Рост глобальной конкуренции в этой отрасли вызывает существенные изменения, связанные с разворотом в сторону более экологичного производства, изменением оборудования и качеством технологических процессов», - отметил ректор вуза.

По его словам, новые тренды в развитии горно-металлургической отрасли порождают потребности в новых компетенциях отличных от существующих, ставят абсолютно новые задачи в системе подготовки кадров. Университеты должны готовить кадры для новых производств с опережением на 4-5 лет.

«В ВКТУ внедряется своя модель инженерного образования, которая выступает как бенчмаркинг лучших мировых школ в области подготовки инженеров для Индустрии 4.0. В университете формируется новая научно-образовательная среда, в составе Центров опережающего развития и 14 Центров компетенций и трансферта новых технологий по направлениям. В университете издавна ведется целевая подготовка специалистов по заказам предприятий, в том числе успешный опыт подготовки кадров для атомной промышленности по заказу АО «УМЗ». Внедряемый в вузе подход по подготовке специалистов для решения конкретных задач отдельной отрасли региона, страны может служить в качестве лучшей практики для других вузов», - рассказал Жасулан Шаймарданов.

Он отметил, что ВКТУ доказал свой статус «опорного вуза», эффективно реализовав 3-летнюю научно-технологическую программу, ориентированную на разработку новых видов продукции на ведущих промышленных предприятиях Восточно-Казахстанской области с общим объемом финансирования 1,87 млрд тенге, включающей семь научно-технических подпрограмм.

«Все проекты успешно завершены в 2019 году. Получены опытные образцы. Есть прототипы продукции, готовой к коммерциализации. Успех «тройной спирали» позволил университету выйти еще на ряд инновационных проектов, актуальных для региональной экономики. Успешность многих проектов университета объясняется также сотрудничеством и партнерством с ведущими вузами мира, в числе которых Массачусетский технологический институт, Колорадская горная школа, НИЯУ МИФИ, ТПУ, НГУ и другие», - добавил он.

В ходе беседы Жасулан Шаймарданов рассказал, какие меры будут приняты вузом для повышения конкурентоспособности.

«Вузом разработана Программа стратегического развития НАО «ВКТУ имени Д. СЕРИКБАЕВА» на 2022-2030 годы. В Программе стратегического развития университета определено развитие вуза по основным направлениям деятельности: академической, исследовательской и инновационной, международной, управленческой, социальному развитию и молодежной политике до 2025 года с учетом основных мировых, национальных трендов в развитии высшего образования. Цель программы - достижение университетом лидерства и технологического превосходства в Центральной и Юго-Восточной Азии по трем приоритетным направлениям: «Академическое превосходство», «Научно-технологический прорыв», «Университет – территория комфорта». Выбор зарубежных вузов для бенчмаркинга обусловлен профилем университета, а именно - это технические или технологические вузы, также стремлением заключать соглашения с лучшими университетами мирового уровня в избранных областях», - пояснил ректор.

Поэтому для бенчмаркинга выбраны следующие зарубежные вузы: Массачусетский технологический университет, Колорадская горная школа, Технический университет Люблина, Университет ИТМО, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Россия).

«Вуз ставит следующие стратегические цели - достичь лидерства и технологического превосходства в Центральной и Юго-Восточной Азии по трем приоритетным направлениям: «Академическое превосходство», «Научно-технологический прорыв», «Университет – территория комфорта». Мы намерены разработать и внедрить модель научно-инновационной деятельности, создающей коммерциализируемый интеллектуальный потенциал, новые технологии, технологические компании. Планируется обеспечить превосходство во всех аспектах своих образовательных программ, предлагая актуальные и вдохновляющие образовательные траектории обучающимся. Также намерены предоставлять обучающимся высококачественное, практико-ориентированное образование, вооружить их знаниями и навыками, которые обеспечат им успешную карьеру, достичь международного признания через новаторские образовательные программы и научные исследования в интересах промышленности и общества в целом», - сказал Жасулан Шаймарданов.

По его словам, наряду с этим, планируется продвигать международную репутацию Университета как ведущего поставщика передового технического образования через партнерские отношения с ведущими технологическими университетами и компаниями мира, способствовать экономическому развитию страны путем синергии с ведущими промышленными предприятиями и компаниями и совершенствовать культуру и среду предпринимательства в Университете.

«Мы разработали и внедрили собственную модель подготовки инженерных кадров, базирующуюся на концепции CDIO, основанную на тесном взаимодействии университета с предприятиями и международными вузами-партнерами. Результат внедрения данной модели – высокое качество наших образовательных программ, которое подтверждается внешней оценкой. 86% образовательных программ университета прошли специализированную национальную и международную аккредитацию, 6 ОП имеют сертификат европейского качества (EUR-ACE), дипломы по данным программам признаются на территории Европейского Союза. В рейтинге «Атамекен» наш вуз показывает лучшие интегральные результаты среди остальных университетов. По результатам 2020 года из общего количества ОП университета, принявших участие в данном рейтинге - 52% наших программ входят в пятерку лучших», - подчеркнул ректор Восточно-Казахстанского технического университета.

По его словам, качество ОП подтверждается и высоким уровнем трудоустройства выпускников, который за последние три года стабильно держится на уровне 94%.

«Безусловно, реализация этой модели невозможна без вовлечения представителей бизнеса и работодателей в разработку образовательных программ и в интеграции образовательного процесса с научной деятельностью. Наш университет входит в число лидеров среди вузов РК по цифровизации. Мы практически безболезненно перешли на онлайн-обучение и удаленную работу в марте 2020 года. Этому способствовала программа по усилению серверного оборудования, приобретению необходимых программных продуктов и остального оборудования для автоматизации бизнес процессов. На сегодня 95% всей деятельности университета автоматизировано. Мы внедряем проект «Цифровая экосистема университета» с учетом аудита безопасности е-сервисов», - рассказал ректор вуза.

По одному из разделов проекта SMART MANAGEMENT выполнены расширение системы «электронный документооборот», внедрены ЭЦП и QR кодирование документов, интеграция информационно-аналитической системы университета со сторонними программными решениями (СКУД, 1С, ЭДО, Ирбис и другие).

А в рамках раздела SMART CAMPUS выполнена поэтапная модернизация сетевой инфраструктуры университета (скорость ВКС более 1 Гбит/с, скорость внешней сети Интернет 500 Мбит/с). Разработаны проект модернизации серверной инфраструктуры университета, проект «Умного кампуса», выполнен закуп оборудования (3 тепловых узла с передачей цифровых данных, газоанализаторы, температурные датчики, датчики влажности, датчики протечки. Все данные с корпуса Г2 будут аккумулироваться на сервере).

Количество компьютеров достигло 1544: в образовательном процессе 998, в административно-управленческом процессе 546. Составлен план формирования баланса компьютерного парка 50*50 (5 лет и более 5 лет) и внедрение модели виртуализации приложений.

В рамках SMART EDUCATION полностью функционирует СДО (Система дистанционного обучения), выполняется интеграция с: платформами открытого образования (Open University, Coursera, Edx и др.); внешними государственными платформами (НОБД - выполнено на 100%, ЕСУВО - выполнено на 100%). Разработана и внедрена система прокторинга Hesperus.

По разделу SMART SCIENCE выполнена интеграция с международными научными БД (Scopus - выполнено на 100%, РИНЦ - выполнено на 100% и др.). Разработаны on-Line платформа для проведения всех конференций университета, online-платформа журнала «Вестник ВКТУ (http://vestnik.ektu.kz/), сервис мониторинга научного, лабораторного оборудования.

«Основной упор делается на создание виртуального университета. Будет усилено развитие этого проекта. Амбициозные задачи, стоящие перед нами, могут быть реализованы только при эффективном управлении, планируется усиление системы управления в части вовлечения в управления университета ведущих научных экспертов, сообщества выпускников. Необходимо дальнейшее усиление с ключевыми стейкхолдерами представителями МИО, НПО, крупных предприятий. Сейчас перед нами стоит большая задача, объединяющая усилия всех вышеназванных участников – это реализация ЦАП. Идет трансформация молодежной политики нашего университета: развитие студенческого самоуправления, развитие дебатного движения, талант менеджмент, мотивация на саморазвитие. Эффективность управления усиливается через внедрение международного стандарта противодействия коррупции ISO 370001, внедрение управления изменениями, риск менеджмента», - рассказал ректор ВКТУ.

По его словам, также будет совершенствоваться система управления.

«За истекший период мы провели большую работу по реорганизации вуза в Некоммерческое акционерное общество, внедрению корпоративного управления, проектного менеджмента, риск менеджмента. Успешно функционирует орган управления - Совет директоров. За прошедший год состоялось 7 заседаний. Мы провели масштабное исследование корпоративной культуры университета, по результатам которого взят курс на формирование «человекоцентрированной» культуры на базе практик Well-Being, которая включает 5 элементов благополучия – физическое, эмоциональное, профессиональное, финансовое и социальное. ВКТУ одним из первых вузов РК внедрил международный стандарт системы менеджмента противодействия коррупции ISO 37001, прошёл первый этап международной сертификации», - подчеркнул Жасулан Шаймарданов.

Спикер отметил, что внедрение данного стандарта показывает приверженность университета политике противодействия коррупции и обеспечивает выполнение единых международных стандартов по обеспечению академической честности, научной этики, противодействия бытовой коррупции и формированию культуры нулевой терпимости к коррупции, что делает университет привлекательным для иностранных ученых и студентов.

«Планируется открытие филиала Сингапурского института развития менеджмента MIDS – management development institute of Singapore на базе нашего университета. Университет MIDS в течении года ведет переговоры по открытию филиала в ВКТУ и планирует визит в университет для обсуждения участия каждой из сторон в обучении студентов. Учитывая промышленную направленность экономики страны и развитие добывающих отраслей открытие программы «Industrial Management» позволит подготовить управленцев для промышленного сектора экономики РК», - добавил он.