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Как повлияет строительство спорткомплекса на освещение ботанического сада в Петропавловске

12 Февраля 2020 19:30
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Как повлияет строительство спорткомплекса на освещение ботанического сада в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ботанического сада в Петропавловске беспокоятся, что растения оранжереи останутся без солнечного света из-за строительства неподалеку спортивного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Директор петропавловской оранжереи Артур Рязапов пришел на отчет акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова и попросил главу региона прокомментировать ситуацию.

«Рядом расположен волейбольный клуб «Куаныш» и рядом была заброшенная территория. Спортивный клуб все там вычистил. Я видел Ваше обращение о том, что здание, возможно, прикроет солнечный поток. Давайте изучим, если это действительно так, то никто не будет нарушать попадание прямого солнечного света на ботанический сад. На это никто не пойдет, но надо изучить», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона добавил, что знает обо всех опасениях и контролирует реконструкцию оранжереи.

«Я читал соцсети. На территории ботанического сада идет реконструкция, растения все сохранили. Я приезжал в минувшее воскресенье, смотрел. Трубопроводы еще не до конца установили. В этом году сделаем», - сказал К.Аксакалов.

В ботаническом саду впервые за долгие годы идет реконструкция. На эти цели выделили 150 млн тенге.
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Ключевые слова: Строительство,
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Автор:

Олеся Жуковень

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