Как повлияет строительство спорткомплекса на освещение ботанического сада в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ботанического сада в Петропавловске беспокоятся, что растения оранжереи останутся без солнечного света из-за строительства неподалеку спортивного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Директор петропавловской оранжереи Артур Рязапов пришел на отчет акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова и попросил главу региона прокомментировать ситуацию.
«Рядом расположен волейбольный клуб «Куаныш» и рядом была заброшенная территория. Спортивный клуб все там вычистил. Я видел Ваше обращение о том, что здание, возможно, прикроет солнечный поток. Давайте изучим, если это действительно так, то никто не будет нарушать попадание прямого солнечного света на ботанический сад. На это никто не пойдет, но надо изучить», - сказал К.Аксакалов.
Глава региона добавил, что знает обо всех опасениях и контролирует реконструкцию оранжереи.
«Я читал соцсети. На территории ботанического сада идет реконструкция, растения все сохранили. Я приезжал в минувшее воскресенье, смотрел. Трубопроводы еще не до конца установили. В этом году сделаем», - сказал К.Аксакалов.В ботаническом саду впервые за долгие годы идет реконструкция. На эти цели выделили 150 млн тенге.
- Пять новых школ построят в этом году в Актюбинской области
- Решить проблемы столичных дольщиков за три года пообещал Алтай Кульгинов
- Когда начнется строительство развязки на Сейфуллина-Жансугурова в Алматы
- Бакытжану Сагинтаеву представили проекты современных ЖК в Алматы
- Ермек Маржикпаев: В Акмолинской области планируется построить 5 тысяч квартир
- Когда снесут микрорайон «Копай» в Петропавловске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана