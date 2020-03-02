Как потратил адресную социальную помощь молодой мастер из Жетысая

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Житель села Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Ербол Исхаков - отец пятерых детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

На сегодняшний день многодетная семья живет в двух комнатах бывшего общежития сельской школы. Жена безработная, она домохозяйка, ухаживает за детьми.

Отец семейства не скрывает, что в 2010 году, когда только поженились, столкнулись с серьезными материальными трудностями. Все заработанное уходило на продукты питания. Теперь, благодаря адресной социальной помощи, получили около 500 тысяч тенге и приобрели долгожданный сварочный аппарат со всем инвентарем. На сегодняшний день глава семейства занимается изготовлением дворовых ворот, мебели. Также он принимает заявки от людей на установки канализационных систем внутри домов. Это для семьи определенный доход.

«Благодаря адресной социальной помощи я приобрел аппарат, который уже давно хотел купить. Сейчас, благодаря этому, у нас улучшилось благосостояние и стали расти доходы в семью. Зарабатываю около 100-150 тыс. тенге в месяц. К примеру, за одни ворота я беру 150 тыс. тенге, помимо затрат, у меня остается чистая прибыль 50 тыс. тенге», - говорит Ербол Исхаков.

Еще одна мечта Ербола - открыть во дворе дома цех по склейке. Для этого потребуется 1 миллион тенге. Чтобы реализовать эту бизнес-идею, Ербол обратился в Жетысайскую районную палату предпринимателей и прошел трехмесячное обучение. Теперь планирует получить финансовые средства от государства для открытия собственного дела и привлечь к работе местных парней. Кроме того, он намерен выкупить землю в селе и построить собственное жилье.