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    18:36, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Как попасть в детский сад в Шымкенте

    Управление образования Шымкента объявило о начале летнего комплектования детей в дошкольные организации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Детский сад, аутизм, дети, балабақша, балалар
    Коллаж: Canva

    Прием стартует 1 июля и проходит в рамках проекта ваучерного финансирования. Механизм «деньги следуют за ребенком» позволяет родителям самостоятельно выбирать детский сад, государственное финансирование направляется за конкретным ребенком.

    Что изменится

    С 20 по 30 июня прием заявок и выдача ваучеров временно приостанавливаются — система освобождает места для новых поступлений. В это время происходит исключение 6-летних воспитанников и формируются новые группы на 2025–2026 учебный год.

    С 1 июля система INDIGO автоматически пересчитает очереди. Дети, которым исполнилось 2 года (или исполнится до конца 2025 года), будут переведены из «неактивной» 21-й категории в приоритетные — с правом на получение ваучера. Сначала свободные места получают те, кто хочет перевести ребенка из одного сада в другой.

    После этого открывается доступ к оставшимся местам для всех ваучерополучателей.

    Ожидается перераспределение порядка 10 000 детей.

    Как получить место

    1. Получив уведомление в приложении ED24 или личном кабинете INDIGO, родителям нужно подтвердить ваучер в течение двух рабочих дней.
    2. Далее — выбрать сад и заключить электронный договор (на это дается пять рабочих дней).
    3. Если действия не совершены в срок — ваучер аннулируется, и право на зачисление теряется.

    Если в выбранном саду мест нет, то можно записаться в лист ожидания до четырех предпочтительных учреждений и временно зачислить ребенка в ближайший доступный сад.

    Необходимые документы

    Фото ребенка;

    • Прививочная карта (форма 065/у);
    • Паспорт здоровья (форма 051-2/у);
    • Медицинская справка (форма 027/у);
    • Для детей с особыми потребностями — заключение ПМПК.

    Рекомендуется заранее отсканировать документы в формате PDF или JPEG, размером до 1 МБ.

    — Если в детском саду доля непривитых детей превышает 10%, учреждение имеет право отказать в приеме. В соответствии с законодательством, уровень коллективного иммунитета должен быть не ниже 90%, — пояснили в управлении образования.

    Рекомендации для родителей

    • Заранее изучите информацию о садах на портале INDIGO;
    • Посетите выбранные учреждения, пообщайтесь с воспитателями и заведующим;
    • Подготовьте несколько альтернативных вариантов на случай нехватки мест;
    • Не удаляйте мобильное приложение ED24 и регулярно проверяйте личный кабинет.

    Подать заявку в лист ожидания можно только для ребенка, уже зачисленного в садик с действующим ваучером. Чаще всего это делается при переводе из частного в государственный сад.

    Система работает автоматически, а значит искать или «ловить» свободные места вручную не нужно. Уведомления о движении в очереди и выдаче ваучера приходят в ED24 и отображаются в личном кабинете на портале INDIGO.

    Напомним, несмотря на внедрение ваучерной системы, в Шымкенте порядка 7 тысяч детей от двух до шести лет ожидают своей очереди в детские сады.

    Теги:
    Детсады Дети Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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