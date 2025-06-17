Как попасть в детский сад в Шымкенте

Прием стартует 1 июля и проходит в рамках проекта ваучерного финансирования. Механизм «деньги следуют за ребенком» позволяет родителям самостоятельно выбирать детский сад, государственное финансирование направляется за конкретным ребенком.

Что изменится

С 20 по 30 июня прием заявок и выдача ваучеров временно приостанавливаются — система освобождает места для новых поступлений. В это время происходит исключение 6-летних воспитанников и формируются новые группы на 2025–2026 учебный год.

С 1 июля система INDIGO автоматически пересчитает очереди. Дети, которым исполнилось 2 года (или исполнится до конца 2025 года), будут переведены из «неактивной» 21-й категории в приоритетные — с правом на получение ваучера. Сначала свободные места получают те, кто хочет перевести ребенка из одного сада в другой.

После этого открывается доступ к оставшимся местам для всех ваучерополучателей.

Ожидается перераспределение порядка 10 000 детей.

Как получить место

Получив уведомление в приложении ED24 или личном кабинете INDIGO, родителям нужно подтвердить ваучер в течение двух рабочих дней. Далее — выбрать сад и заключить электронный договор (на это дается пять рабочих дней). Если действия не совершены в срок — ваучер аннулируется, и право на зачисление теряется.

Если в выбранном саду мест нет, то можно записаться в лист ожидания до четырех предпочтительных учреждений и временно зачислить ребенка в ближайший доступный сад.

Необходимые документы

Фото ребенка;

Прививочная карта (форма 065/у);

Паспорт здоровья (форма 051-2/у);

Медицинская справка (форма 027/у);

Для детей с особыми потребностями — заключение ПМПК.

Рекомендуется заранее отсканировать документы в формате PDF или JPEG, размером до 1 МБ.

— Если в детском саду доля непривитых детей превышает 10%, учреждение имеет право отказать в приеме. В соответствии с законодательством, уровень коллективного иммунитета должен быть не ниже 90%, — пояснили в управлении образования.

Рекомендации для родителей

Заранее изучите информацию о садах на портале INDIGO;

Посетите выбранные учреждения, пообщайтесь с воспитателями и заведующим;

Подготовьте несколько альтернативных вариантов на случай нехватки мест;

Не удаляйте мобильное приложение ED24 и регулярно проверяйте личный кабинет.

Подать заявку в лист ожидания можно только для ребенка, уже зачисленного в садик с действующим ваучером. Чаще всего это делается при переводе из частного в государственный сад.

Система работает автоматически, а значит искать или «ловить» свободные места вручную не нужно. Уведомления о движении в очереди и выдаче ваучера приходят в ED24 и отображаются в личном кабинете на портале INDIGO.

Напомним, несмотря на внедрение ваучерной системы, в Шымкенте порядка 7 тысяч детей от двух до шести лет ожидают своей очереди в детские сады.