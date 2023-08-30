Как попасть к узкому специалисту без направления участкового врача

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учитывая многочисленные обращения граждан относительно получения консультаций узкопрофильных специалистов, Министерством здравоохранения РК в прошлом году обновлены правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В соответствующем приказе Минздрава «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях» предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (участковый врач) в определенных случаях.
Так, пациенту не нужно записываться и получать направление к узкому специалисту у ВОП при неотложных состояниях и травмах, в т.ч. офтальмологических, оториноларингологических и других; при оказании экстренной и плановой стоматологической помощи; при заболеваниях дерматовенерологического профиля.
Прием к акушер-гинекологу и психологу осуществляется напрямую по месту прикрепления.
Исключающим направление случаем является подозрение на заболевания онкологического и гематологического профиля.
Напомним, что был утвержден маршрут «зеленый коридор», где пациент с подозрением на онкологическое заболевание в поликлинике проходит обследование за 18 дней.
При повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая, а также по профилю заболевания динамического наблюдения можно также без направления попасть к узкому специалисту.
Кроме того, не нужно получать направление для обращения в молодежные центры здоровья и для получения услуг передвижных медицинских комплексов и др.
В итоге к узкому специалисту можно попасть без направлений в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приёмы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;
- по профилю заболевания динамического наблюдения; – в молодежные центры здоровья;
- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая.
В рамках своей квалификации ВОП (врач общей практики) должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания.
ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий.