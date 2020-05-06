Как помогала фронту Акмолинская область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На всех фронтах ВОВ сражалось около 1 млн 200 тысяч казахстанцев. Акмолинская область направила на фронт более 63 тысяч своих сыновей и дочерей. 71 из них удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Не менее важен был подвиг тех, кто дни и ночи трудился в тылу, на заводах, фабриках, колхозных полях. О подвиге акмолинцев в суровые годы войны корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор акмолинского областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.

По словам собеседника, с первых дней войны труженики тыла Акмолинского края свою жизнь полностью подчинили задачам обороны страны. «Все – для фронта, все для Победы!» – под таким девизом работали труженики тыла. Все тяготы мужского труда легли на плечи женщин, стариков и подростков.

«В сентябре 1941 года в город Акмолинск прибыло оборудование Мелитопольского станкостроительного завода. На новом месте завод значился под №317. Вместе с заводом в город приехали 165 мелитопольцев во главе с директором Н.А. Муравьевым, их ряды пополнили местные рабочие. Основные цеха разместились в помещениях педагогического техникума. Тут стали выпускать 45-миллиметровые осколочные снаряды, мины и гранаты. И уже 20 ноября 1941 года была выдана первая продукция – партия осколочных снарядов. 1 мая 1943 года коллективу завода было присвоено почетное звание «Гвардейцы трудового фронта», - отметил К. Шакшаков.

Осенью 1941 года в Кокшетау были эвакуирован Подольский завод швейных бытовых машин. В эшелонах вместе с оборудованием завода прибыли рабочие и их семьи. Для размещения оборудования Подольского завода Кокшетауским механическим заводом были в срочном порядке подготовлены несколько площадок в центре города.

«Основные цеха расположились на базе механического завода. Завод стал именоваться военным секретным заводом №621. С первых дней работа шла круглосуточно, рабочим по две-три смены приходилось стоять у станков. Было налажено производство швейных машин промышленного типа, выпуск оборонной продукции: осколочные и фугасные мины, гранаты, головки и стабилизаторы для мин. Уже в 1942 году заводчане отправили первые вагоны своей оборонной продукции», - добавил К. Шакшаков.

За всю войну заводом было отправлено 700 вагонов военной продукции, изготовлено 25 тысяч швейных машин промышленного типа, на 7 млн рублей запасных частей для сельскохозяйственных машин. За образцовое выполнение задания коллективу завода было вручено переходящее Красное знамя.

В годы войны, несмотря на трудности, был создан Акмолинский завод «Казахсельмаш». По постановлению Совнаркома ССР в 1942 году в Акмолинске было начато строительство завода сельскохозяйственного машиностроения «Казахсельмаш» на основе оборудования эвакуированных заводов. В конце 1942 года был налажен выпуск снарядов и мин. В 1943 году Казахсельмаш начал давать первую продукцию для полей области: запасные части к сельхозмашинам и другую продукцию. В 1943 году Казахсельмаш перевыполнил план на 26%.

В 1941 году был эвакуирован из города Мичуринска Тамбовской области в город Макинск Акмолинской области завод «Автотрактодеталь» им. Ленина. Уже к октябрьским праздникам коллективом завода по производству поршневых колец им. Ленина были выпущены поршневые кольца для танков, автомобилей и тракторов. За годы войны завод выпустил свыше 50 млн поршневых колец всех марок, снабдив ими механизированные и танковые части действующей армии, тракторные бригады в тылу, выращивающие хлеб.

Правительство высоко оценило труд заводчан. За организацию завода и выпуск продукции в 1943 году ему были вручены переходящее Красное знамя и первая премия, а в мае 1944 года переходящее Красное Знамя республики.

В годы войны швейная артель имени Маншук Маметовой в Акмолинске, швейные артели в городе Кокшетау перешли к изготовлению военного обмундирования для обеспечения нужд фронта. Артели изготавливали теплую одежду для воинов-фронтовиков, выпускали овчинные шубы, полушубки, солдатские телогрейки, головные уборы, а также гимнастерки, френчи и другие швейные изделия.

«Цеха промыслово-кооперативной артели им. Малика Габдуллина в Акмолинске изготавливали для фронта солдатские сапоги, валенки, действовал шорный цех по изготовлению упряжи для лошадей, артель обеспечивала ремонт обуви. В Кокшетау в 1941 году были эвакуированы обувная и швейная фабрики из города Орджоникидзе , также действовали пимокатные артели», - добавили в музее.

В начале войны в Акмолинскую область были эвакуированы и военные госпитали. Они базировались в Акмолинске, Атбасаре, Сталинском (ныне Аккольский) и Щучинском районах. В самом Кокшетау дислоцировались 3 госпиталя, в Щучинске - 6, в Атбасаре - 3, в Алексеевке (ныне Акколь) – 1.

В поселок Боровое был эвакуирован клинический госпиталь института им. Сеченова. Особой заботой и теплом встречали акмолинцы эшелоны с ранеными воинами. Все они были окружены вниманием и любовью жителей города. Транспорта в те годы было очень мало, поэтому доставлять раненых в корпуса приходилось на телегах, запряженных лошадьми. Санитарные поезда прибывали в течение всей войны.

«В Кокшетау и Атбасаре располагались спецгоспитали для немецких военнопленных. Во всех госпиталях, кроме прибывших медработников, работали местные женщины и девушки. Они проходили обучение на специально созданных курсах медсестер. Благодаря их самоотверженному труду удалось вернуть в строй многих бойцов Красной армии . В госпиталях Кокшетау проходили лечение блокадники Ленинграда», - рассказал К. Шакшаков.

В годы Великой Отечественной войны кинотеатр им. Жданова в Кокшетау не прекращал свою работу. Молоденькие медсестры приводили на киносеансы выздоравливавших солдат. Для тех, кто уже мог самостоятельно передвигаться, они устраивали в фойе кинотеатра танцы под патефон. В северо-западной части Кокшетау есть старинное кладбище, где захоронены в братской могиле солдаты, умершие от ран в госпиталях. После войны была установлена плита с фамилиями 20 воинов.