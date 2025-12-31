Как получить свидетельство о государственной регистрации продукции в Казахстане

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан оказывает государственную услугу по выдаче свидетельства о государственной регистрации продукции посредством информационной системы «Keden».

Государственная услуга предоставляется в соответствии с Правилами государственной регистрации продукции, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020.

Срок оказания государственной услуги составляет 13 рабочих дней. Услуга предоставляется на бесплатной основе.

Перечень документов, необходимых для государственной регистрации продукции, произведенной:

на таможенной территории ЕАЭС,

вне таможенной территории ЕАЭС,

а также парфюмерно-косметической продукции,

размещен по ссылке:

График работы:

услугодатель — с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 (перерыв с 13:00 до 14:30), за исключением выходных и праздничных дней;

портал «Keden» — круглосуточно (за исключением технических перерывов).

Заявления, поданные вне рабочего времени, рассматриваются в следующий рабочий день.