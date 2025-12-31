Как получить свидетельство о государственной регистрации продукции в Казахстане
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК рассказали, как получить свидетельство о государственной регистрации продукции, передает агентство Kazinform.
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан оказывает государственную услугу по выдаче свидетельства о государственной регистрации продукции посредством информационной системы «Keden».
Государственная услуга предоставляется в соответствии с Правилами государственной регистрации продукции, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020.
Срок оказания государственной услуги составляет 13 рабочих дней. Услуга предоставляется на бесплатной основе.
Перечень документов, необходимых для государственной регистрации продукции, произведенной:
- на таможенной территории ЕАЭС,
- вне таможенной территории ЕАЭС,
- а также парфюмерно-косметической продукции,
размещен по ссылке:
График работы:
- услугодатель — с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 (перерыв с 13:00 до 14:30), за исключением выходных и праздничных дней;
- портал «Keden» — круглосуточно (за исключением технических перерывов).
Заявления, поданные вне рабочего времени, рассматриваются в следующий рабочий день.