    13:55, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как получить свидетельство о государственной регистрации продукции в Казахстане

    В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК рассказали, как получить свидетельство о государственной регистрации продукции, передает агентство Kazinform.

    планшет
    Фото: freepik

    Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан оказывает государственную услугу по выдаче свидетельства о государственной регистрации продукции посредством информационной системы «Keden».

    Государственная услуга предоставляется в соответствии с Правилами государственной регистрации продукции, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020.

    Срок оказания государственной услуги составляет 13 рабочих дней. Услуга предоставляется на бесплатной основе.

    Перечень документов, необходимых для государственной регистрации продукции, произведенной:

    • на таможенной территории ЕАЭС,
    • вне таможенной территории ЕАЭС,
    • а также парфюмерно-косметической продукции,

    размещен по ссылке:

    График работы:

    • услугодатель — с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 (перерыв с 13:00 до 14:30), за исключением выходных и праздничных дней;
    • портал «Keden» — круглосуточно (за исключением технических перерывов).

    Заявления, поданные вне рабочего времени, рассматриваются в следующий рабочий день.

    Наталья Мосунова
