Как получить статус застрахованного студентам в Казахстане

Студенты, обучающиеся очно в Казахстане или за границей, входят в льготную категорию граждан в системе обязательного социального медицинского страхования. Также к ним относятся и казахстанцы, которые обучаются в зарубежных вузах.

Взносы на ОСМС за этих студентов выплачивает государство.

Если студент параллельно официально работает, работодатель не удерживает с его заработной платы взносы и не производит за него уплату отчислений.

Как получить статус

Студенту, обучающемуся в Казахстане:

Статус «застрахован» присваивается автоматически на основе данных Национальной образовательной базы данных (НОБД) Министерства просвещения РК или Единой платформы высшего образования (ЕПВО) Министерства науки и высшего образования РК. Сведения туда поступают из информационной системы учебного заведения.

Важно, чтобы сотрудники ВУЗа корректно указывали личные данные студентов, период и форму обучения, а также своевременно обновляли данные.

Студенту, обучающемуся за рубежом:

Для получения статуса необходимо самостоятельно направлять сведения о себе через государственную услугу «Регистрация студентов, обучающихся за рубежом» на портале электронного правительства egov.kz. Для этого нужно в открывшемся окне заполнить заявление и приложить документы, подтверждающие обучение (справка с места учебы, переведенная на казахский или русский язык и нотариально заверенная). При правильном заполнении полей статус присваивается в течение 10 рабочих дней.

Причины утраты / неприсвоения статуса

Если речь об обучающемся в Казахстане, ему необходимо обратиться в свое учебное заведение для проверки данных в информационной системе. Возможно, неверно указан период обучения или допущена ошибка в ИИН.

Что касается обучающихся за рубежом, при проблемах со статусом нужно обращаться в Министерство науки и высшего образования РК. Важно подтверждать актуальность своего обучения через egov.kz после окончания каждого семестра.

После завершения учебного заведения или при отчислении студент исключается из льготной категории. Чтобы сохранить статус застрахованного, необходимо официально трудоустроиться (тогда взносы и отчисления за него будет производить работодатель) или производить оплату взносов в качестве самостоятельного плательщика (по 4 250 тенге ежемесячно в 2025 году).

Ранее сообщалось, что положено по ОСМС. В Фонде социального медицинского страхования ответили на частые вопросы казахстанцев.

Какие изменения ждут казахстанцев по реформе ОСМС — рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы Гульдара Нурумова.