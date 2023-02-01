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Как получить бесплатную консультацию по правовым вопросам

1 Февраля 2023, 11:25
Как получить бесплатную консультацию по правовым вопросам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в целях создания благоприятных условий для населения, запускает очередной проект в рамках портфеля проектов Digital Justice, передает МИА «Казинфорим» со ссылкой на сайт Минюста РК.

В рамках проекта граждане могут получить бесплатную консультацию по правовым вопросам по номеру 1414.

На базе Единого контакт-центра 1414 консультации гражданам теперь предоставляются не только по вопросам оказания государственных услуг, но и по правовым вопросам, где каждый гражданин может обратиться и получить консультацию. В связи с чем, каждый желающий может позвонить по легко запоминающемуся номеру – 1414. Звонок по Казахстану бесплатный как со стационарных, так и с мобильных телефонов, не зависимо от оператора сотовой связи.


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