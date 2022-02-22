Как полиция Алматы борется с интернет-мошенничеством

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник управления криминальной полиции департамента полиции Алматы Куатбек Науатов рассказал, как ведётся борьба с интернет-мошенничеством, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что с начала текущего года в городе зарегистрировано 207 интернет–мошенничеств, что в 3,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В минувшем году задержано 97 интернет–мошенников, которые обманывали граждан с помощью социальных сетей и популярных площадок продаж. В профилактике этих афер важна информированность и бдительность людей, которые, прежде всего, сами могут гарантировать защиту своего имущества. На деле, увы, мы видим притупленность инстинктов самосохранения и полное отсутствие культуры совершения покупок в интернете. С началом пандемии решение многих житейских и бытовых вопросов перешло на онлайн уровень. Этот фактор, кстати, и «сыграл на руку» любителям легкой наживы», - отметил Куатбек Науатов.

По данным спикера, несколько месяцев назад были разработаны и широко тиражированы социальные ролики в стиле анимации. Телевизионный продукт обозначил основные виды интернет–мошенничеств и подсказал гражданам, как обезопасить себя. В своем роде, мультипликационная памятка.

«Вместе с тем, поводится мониторинг сетей. Списки выявленных мошеннических сайтов и ссылок еженедельно направляются для дальнейшего блокирования. В 2021 году по нашей инициативе заблокировано 477 сайтов и мошеннических аккаунтов в социальных сетях и платформах для подачи объявлений», - резюмировал подполковник Науатов.