Как полицейский спасал младенца на месте крушения самолёта под Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейский Жаксылык Султанов рассказал, как спасал младенца на месте крушения самолёта под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам поступил вызов. Мы находились рядом и быстро доехали до места происшествия. С напарниками вытащили несколько человек, в том числе и погибших. Потом нам сказали, посмотрите ещё за частным домом, там тоже возможно люди. Мы обнаружили женщину в возрасте 30-35 лет. Она лежала с открытым переломом ноги и ничего не говорила. У нее на груди лежал ребенок, но я вначале не знал, что это ребенок. Потом узнав, я ей сказал, что возьму ребенка и передам в скорую. Она моргнула глазами, дав одобрение. А после малыш заплакал, когда я его уже поднимал. Но по дороге опять замолчал и я встряхнул его, чтобы он заплакал. Потом передал малыша в скорую», - рассказал Жаксылык Султанов.

Он отметил, что ребёнку было примерно 5-6 месяцев.

«Малыш совсем маленький. Он даже выглядел младше моего годовалого ребёнка. Я сам тоже отец и знаю это», - добавил Жаксылык.

Жаксылык Султанов старший лейтенант полка патрульной полиции ДП Алматы. Работает с 2006 года, и ему впервые приходится сталкиваться с такой ситуацией.

Отметим, трогательное видео со спасением младенца появилось в соцсетях. Состояние всех детей ранее прокомментировал главный врач ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» Абай Кусаинов.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.