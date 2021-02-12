Как подготовиться к вакцинации от коронавируса – советы врача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19 рассказала главный врач городской поликлиники № 19 и координатор районного медицинского объединения Турксибского района города Алматы Камшат Айтказина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нужно ли как-то специально готовиться к прививке?

- Собираясь на вакцинацию от коронавируса, никаких особых правил придерживаться не нужно. Человек может вполне спокойно соблюдать свой привычный распорядок дня.

Какие рекомендации можете дать населению перед вакцинацией?

- При любой вакцинации не рекомендуется употреблять алкогольные напитки. Вакцину «Гам-КОВИД-Вак» вводят в два этапа. В первый день (I компонент) и ревакцинация (II компонент) идет через 21 день. А иммунитет начинает вырабатываться спустя три недели. Соответственно, после первой прививки должно пройти три недели и после второй столько же. За эти 42 дня не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, тяжелой пищей и фастфудом. Рекомендуется не забывать соблюдать все меры безопасности: носите маски, обрабатывайте руки антисептиком, избегайте мест массового скопления людей. Берегите свое здоровье!

Как проходит вакцинирование? Были ли случаи побочных эффектов после вакцины?

- Перед проведением иммунизации каждый прививаемый информируется о предстоящей прививке против коронавируса, предоставляется полная и объективная информация о профилактической прививке, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, а также о последствиях отказа от прививки. На каждое прививаемое лицо оформляется добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде.

Медицинское наблюдение в постпрививочном периоде проводится в течение первых 30 минут после получения прививки и в течение последующих трех дней после иммунизации. Случая побочных эффектов не наблюдалось. У многих вакцинированных симптомы после прививки не проявлялись, побочных эффектов не было. У нескольких человек была температура пару дней, держалась не выше 37, по показанию могут быть такие реакции. Вакцинированным лицам с такой реакцией участковые врачи рекомендуют пить больше жидкости и антигистаминные препараты.

Какие еще реакции и последствия возможны после вакцинации?

- Чаще других могут развиться общие кратковременные реакции, такие как непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью и местными реакциями. Также это болезненность на месте инъекции, гиперемия, отечность, но они пройдут в течение трех дней после вакцинации.

Как побороть страх перед вакцинацией?

- Насчет безопасности и качества вакцины не стоит бояться. Все зарегистрированные в Казахстане вакцины проходят оценку безопасности и качества до их поступления в медицинские организации.

Напомним, в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать 10 млн казахстанцев.

Казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.