Как поддерживают пострадавших от засухи фермеров в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году вследствие неблагоприятных погодных условий в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и частично Алматинской областях осложнилась ситуация по обеспечению скота кормами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Падеж скота в результате засухи зафиксирован в Мангыстауской области и Аральском районе Кызылординской области.

По Мангистауской области пало 1147 сельхозживотных или 0,13% от общего поголовья области, по Кызылординской области – 492 головы скота или 0,03% от общего поголовья сельхозживотных области.

Для координации действий местных исполнительных органов по вопросам кормозаготовки при Министерстве сельского хозяйства РК создан Республиканский оперативный штаб. Заседание штаба проводится регулярно. При акиматах областей созданы оперативные штабы для регулярного мониторинга и оперативного решения вопросов кормозаготовки. Во всех областях определены Планы по заготовке кормов на предстоящую зимовку сельхозживотных.

Организовывается межрегиональное взаимодействие по предоставлению пастбищ для выпаса сельхозживотных и организации сенокоса для фермеров регионов, пострадавших от засухи.

Проводится работа по выделению неиспользуемых и пойменных лугов для сенокошения. Населению предоставляется возможность по заготовке сена на территориях лесных хозяйств и природных резерватах, сельским жителям предоставляется возможность сбора соломы с полей после уборочных работ.

По оперативным данным акиматов областей, по состоянию на 7 июля 2021 года регионами заготовлено 6,5 млн. тонн сена.

В Мангистаскую область завезено 13 тыс. тюков и 92 рулона сена, еженедельно поставляется 5 вагонов отрубей. Организован сенокос на территории соседних областей. В другие регионы временно перевезено 6470 голов скота. Продовольственной контрактной корпорацией поставлено 637 тонн удешевленного ячменя. Для осуществления заготовки кормов из резерва Правительства РК выделяется 1,9 млрд. тенге.

В Аральский район поставлено более 1 тыс. тонн сена и 40 тонн концентрированных кормов. Продовольственной контрактной корпорацией поставляется 600 тонн ячменя. Созданы 12 сенокосных бригад, для перевозки кормов задействовано 127 автомашин. Организована доставка грубых кормов из соседней Актюбинской области.

Вопросы заготовки и обеспечения кормами скота находятся на постоянном контроле у Министерства сельского хозяйства и акиматов областей.