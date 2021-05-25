РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:34, 25 Май 2021 | GMT +6

    Как поддерживают племенное животноводство в Казахстане, рассказал Роман Скляр

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр назвал причины роста продуктивности скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стоит отметить, что за счет мер государственной поддержки наблюдается рост продуктивности скота в организованных хозяйствах, так средний живой вес скота в сельхозпредприятиях за последние пять лет увеличился на 2,5%, или с 400 кг до 411 кг. Поддержка племенного животноводства осуществляется как через механизмы кредитования на льготных условиях, так и через субсидирование», - сказал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос .

    В частности, животноводство поддерживают через инструменты субсидирования стоимости приобретенных племенных животных и удешевления затрат на ведение селекционной и племенной работы.

    «При этом субсидируется стоимость как приобретенного отечественного, так и зарубежного скота. Импорт товарного и племенного скота предназначен для обеспечения скотом расширяющегося класса мелких и средних фермеров семейного типа», - отметил зампремьера.

    «За счет субсидирования завоза племенного поголовья КРС зарубежной селекции на сегодняшний день доля племенного поголовья значительно увеличилась и составила 12,5% вышеуказанного показателя от общего поголовья КРС», - заключил Роман Скляр.


    Теги:
    Сельское хозяйство
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:30
    С немецким качеством: как прошел визит Касым-Жомарта Токаева в Германию
    Сегодня, 17:15
    Нобелевскую премию по медицине дали за исследование РНК для вакцины против COVID-19
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!