Как поддерживают племенное животноводство в Казахстане, рассказал Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр назвал причины роста продуктивности скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоит отметить, что за счет мер государственной поддержки наблюдается рост продуктивности скота в организованных хозяйствах, так средний живой вес скота в сельхозпредприятиях за последние пять лет увеличился на 2,5%, или с 400 кг до 411 кг. Поддержка племенного животноводства осуществляется как через механизмы кредитования на льготных условиях, так и через субсидирование», - сказал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос .

В частности, животноводство поддерживают через инструменты субсидирования стоимости приобретенных племенных животных и удешевления затрат на ведение селекционной и племенной работы.

«При этом субсидируется стоимость как приобретенного отечественного, так и зарубежного скота. Импорт товарного и племенного скота предназначен для обеспечения скотом расширяющегося класса мелких и средних фермеров семейного типа», - отметил зампремьера.

«За счет субсидирования завоза племенного поголовья КРС зарубежной селекции на сегодняшний день доля племенного поголовья значительно увеличилась и составила 12,5% вышеуказанного показателя от общего поголовья КРС», - заключил Роман Скляр.