Нацбанк назвал меры поддержки тенге в 2023 году

Поддержку тенге с начала года оказывали продажи валюты из Национального фонда в рамках обеспечения трансфертов в республиканский бюджет. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В сентябре они составили 1 млрд 155 млн долларов США, - сказал он во время заседания правительства РК.

Он добавил, что приток нерезидентов на рынок государственных ценных бумаг с начала года составил 299 млн долларов. Покупка валюты ЕНПФ в сентябре составила 200 млн долларов.

- Нацбанк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции, - заключил зампредседателя Нацбанка РК.

Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года курс тенге ослаб на 3,4%, до 474,99 тенге за доллар США, что было связано с сочетанием ряда как внешних, так и внутренних факторов.

Также Берик Шолпанкулов доложил о валовых международных резервах на конец сентября, которые составили 89,7 млрд долларов. Золотовалютные резервы Нацбанка снизились с начала года на 9%, до 31,9 млрд долларов за счет снижения остатков банков второго уровня на валютных счетах в Нацбанке, а также выплаты госдолга.

Активы Нацфонда увеличились с начала года на 3,7%, то есть на 2,1 млрд долларов до 57,8 млрд долларов. Основной рост произошел за счет инвестиционного дохода 4%, или 2,2 млрд долларов с начала года.

Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 3,3 трлн тенге. Для их осуществления продано валютных активов Нацфонда на 6 млрд долларов. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 3,4 трлн тенге.