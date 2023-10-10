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    11:23, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Нацбанк назвал меры поддержки тенге в 2023 году

    тенге
    Фото: Kazinform

    Поддержку тенге с начала года оказывали продажи валюты из Национального фонда в рамках обеспечения трансфертов в республиканский бюджет. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов, передает корреспондент агентства Kazinform

    - В сентябре они составили 1 млрд 155 млн долларов США, - сказал он во время заседания правительства РК.

    Он добавил, что приток нерезидентов на рынок государственных ценных бумаг с начала года составил 299 млн долларов. Покупка валюты ЕНПФ в сентябре составила 200 млн долларов.

    - Нацбанк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции, - заключил зампредседателя Нацбанка РК.

    Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года курс тенге ослаб на 3,4%, до 474,99 тенге за доллар США, что было связано с сочетанием ряда как внешних, так и внутренних факторов. 

    Также Берик Шолпанкулов доложил о валовых международных резервах на конец сентября, которые составили 89,7 млрд долларов. Золотовалютные резервы Нацбанка снизились с начала года на 9%, до 31,9 млрд долларов за счет снижения остатков банков второго уровня на валютных счетах в Нацбанке, а также выплаты госдолга.

    Активы Нацфонда увеличились с начала года на 3,7%, то есть на 2,1 млрд долларов до 57,8 млрд долларов. Основной рост произошел за счет инвестиционного дохода 4%, или 2,2 млрд долларов с начала года.

    Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 3,3 трлн тенге. Для их осуществления продано валютных активов Нацфонда на 6 млрд долларов. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 3,4 трлн тенге.

    - Положительную динамику демонстрируют пенсионные активы ЕНПФ. С начала года они выросли на 17,7%, до 17,2 трлн тенге. Объем инвестдохода с начала года составил 1,4 трлн тенге. Пенсионные взносы составили 1,5 трлн тенге, а досрочные изъятия – 196,1 млрд тенге, - проинформировал спикер.

     

    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Доллар Тенге
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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