Как подать документы в летний лагерь в Шымкенте: инструкция для родителей

В Шымкенте начался прием заявлений на организацию летнего отдыха детей. Как подать документы для получения путевки, кто может рассчитывать на бесплатный отдых и какие лагеря распахнут свои двери для детей, узнавала корреспондент агентства Kazinform.

В этом году процесс приема заявлений в летние оздоровительные лагеря полностью цифровизирован. Родители могут подать заявку дистанционно через специализированную информационную систему QOSYMSHA.

— Прием документов осуществляется строго в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. Перечень необходимых документов для получения путевки утвержден приложением 11 к приказу министра просвещения РК № 158 от 27 августа 2022 года. Вся процедура отбора автоматизирована, что обеспечивает открытость, справедливость и доступность распределения мест, — отметили в городском управлении образования.

Для кого организован отдых

Летней оздоровительной кампанией планируется охватить 245 тысяч школьников Шымкента.

Массовый отдых — около 225 тысяч детей проведут каникулы на базе пришкольных лагерей.

Льготные категории — в соответствии с постановлением Правительства РК № 64 от 25 января 2008 года, бесплатными путевками в загородные лагеря обеспечиваются дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи (АСП), дети-сироты и школьники, оставшиеся без попечения родителей.

Старшеклассники — для учащихся старших классов предусмотрены специальные проекты по профориентации. Подростки смогут посетить мастер-классы и познакомиться с современными технологиями на базе местных колледжей и вузов.

Где будут отдыхать дети

Помимо пришкольных площадок, 11 200 учащихся получат путевки в загородные лагеря. Среди них государственный лагерь Дворца школьников «Аксу» и загородные базы отдыха, определенные через конкурс государственных закупок:«Машат-Арасан», «Үркер», «Үш бұлақ», турбаза «Қазығұрт» и «Көктөбе-1».

Эти оздоровительные объекты расположены в живописных местах Тюлькубасского и Казыгуртского районов Туркестанской области, в черте городов Шымкента и Кентау. Для детей подготовлены экскурсии, спортивные соревнования, творческие конкурсы, посещение музеев, парков и кинотеатров.

Напомним, каникулярным досугом в Шымкенте планируется охватить учащихся с первого по десятый классы. На летнее оздоровление детей из социально уязвимых категорий в этом году выделено более 755 млн тенге.