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Как платить из «социального кошелька» - Бахыт Султанов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
28 Октября 2021, 10:07
Как платить из «социального кошелька» - Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем выступлении на Международном технологическом форуме Digital Bridge министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о реализации проекта Цифровой «социальный кошелек» гражданина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Как отметил министр, «социальный кошелек» упростит процедуры начисления социальных выплат, усовершенствует процессы социальной поддержки, а также позволит оптимизировать расходы бюджетных средств.

Также Бахыт Султанов рассказал об открытии «социального кошелька» гражданам, которые будут созданы на базе их ИИН и о том, как будет производиться оплата товаров через приложение.

Так, он сообщил, что активизация будет происходить при получении соответствующей социальной выплаты.

Кроме того, в приложении гражданин сможет оплачивать посредством QR-кода или обналичивать социальные выплаты через выбранный банк. А гражданину, который пользуется «социальным кошельком» для оплаты продуктов, необходимо зайти в приложение и выбрать опцию «QR оплата».

После чего, продавец предоставляет пос-терминал с QR-кодом, покупатель сканирует данный QR-код из приложения и подтверждает оплату.

Таким образом, через унифицированный QR-код будет производиться прием оплаты за товары и услуги.

Напомним, пилотный проект «социальный кошелек» планируется запустить в декабре текущего года.

Ранее сообщалось, что определен порядок зачисления электронных денег на «социальный кошелек».

Астана   Экономика   Цифровой Казахстан   Общество   Минторговли   Социальный кошелек  
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