Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Как планируют выполнить задачу по доведению Нацфонда до $100 млрд в РК

Автор:  
Серик Сабеков
7 Июня 2023, 11:23
Как планируют выполнить задачу по доведению Нацфонда до $100 млрд в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжат политику сбережения средств Нацфонда. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, докладывая об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По средствам Нацфонда. В целях продолжения политики сбережения средств Нацфонда предусмотрено постепенное уменьшение изъятий в республиканский бюджет. Данная динамика позволит выполнить обозначенную Главой государства задачу по доведению Национального фонда до 100 млрд. долл. к 2030 году», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Министр также высказался относительно замечаний по корректировкам республиканского бюджета.

«В 2022 году в соответствии с Бюджетным кодексом проведены 8 корректировок республиканского бюджета. В целом они осуществлены в течение года равномерно по результатам бюджетного мониторинга. Таким образом, Правительством правомерно использован законодательно закрепленный инструмент для оперативного управления бюджетными средствами», - отметил Ерулан Жамаубаев.

Ранее глава Правительства Алихан Смаилов сообщал, что Международные резервы Казахстана составили $94 млрд. В частности, активы Нацфонда выросли с начала прошлого года на $3 млрд и достигли $58 млрд.
Экономика   Минфин РК   Нацфонд  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Какие имена самые популярные в Казахстане
Какие имена самые популярные в Казахстане
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
Семьям погибших при пожаре в области Абай вручили ключи от квартир
Семьям погибших при пожаре в области Абай вручили ключи от квартир
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе