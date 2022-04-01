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Как планируют разделить Алматинскую область

Автор:  
Еламан Турысбеков
1 Апреля 2022, 12:44
Как планируют разделить Алматинскую область

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Канат Бозумбаев рассказал, как будет разделена Алматинская область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматинской области сообщил, что на территории создаваемой Жетысуской области будет 8 районов, 2 города и 352 населенных пункта, а в Алматинской области – 9 районов, 1 город и 380 населенных пунктов.

«Нами разработан Алгоритм действий по принятию Указа Президента Республики Казахстан об административно-территориальном устройстве. Создана рабочая комиссия по разделению области, в которую вошли определенные руководители областных управлений и территориальных органов. Подготовлен проект постановления Правительства РК об изменении границы Алматинской области путем исключения из его территории земель области Жетысу», -сказал он на внеочередной сессии областного маслихата.

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Стоит отметить, что в повестку внеочередной сессии Алматинского областного маслихата была включена инициатива Президента Республики Казахстан К. Токаева о создании Жетысуской области, которая была поддержана депутатами.

Алматинская область   Акимат   Регионы Казахстана  
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