Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Как планируют проводить лицензирование детских садов в Казахстане
19 Июля 2022 10:28

Как планируют проводить лицензирование детских садов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лицензирование детских садов даст возможность объективно оценить ситуацию по созданию условий для воспитания детей. Об этом на своей странице в сети Facebook написала вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется, что лицензирование будет осуществляться поэтапно. Сначала будут внесены изменения в законы, в другие подзаконные акты. На первом этапе лицензированию будут подлежать вновь открываемые дошкольные организации, а это около 200 единиц в год. Затем лицензирование предусмотрено для действующих организаций, не прошедших повторную государственную аттестацию. Их тоже немного - 1-2% или 10-15 детсадов в год», - сообщила Шолпан Каринова.

Вице-министр пояснила, что все остальные действующие сады могут получить лицензию на основе оценки степени рисков. Рисковые случаи без посещения садов будут определяться в автоматизированной системе НОБД.

«Таким образом, нужно понимать, что лицензирование даст возможность объективно оценить ситуацию по созданию условий для воспитания детей», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что лицензирование детских садов будет проводиться поэтапно с 2024 года и будет представлять собой автоматизированный процесс.


Новости по теме
Лицензирование не приведет к закрытию детских садов – вице-министр просвещения
Лицензирование детских садов будет представлять собой автоматизированный процесс
Лицензирование детских садов будет проводиться поэтапно с 2024 года
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Лицензирование не приведет к закрытию детских садов – вице-министр просвещения
Министерство просвещения РК проводит анализ негативных явлений в детсадах
Лицензирование детских садов будет представлять собой автоматизированный процесс
Лицензирование детских садов будет проводиться поэтапно с 2024 года
Казахстанские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по биологии
Поступающие в ТиПО могут подать документы по четырем специальностям в четыре колледжа
16 казахстанских вузов вошли в рейтинг QS World University Rankings 2023
Казахстанские школьники завоевали две медали на международной олимпиаде по географии
Популярное
1 Дожди и сильная жара ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
2 Казахстанские колонии перенесут в метавселенную
3 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
4 Пограничники предотвратили вывоз более 8 млн долларов США – КНБ РК
5 Ветхие дома в Алматы снесут за счет бюджета

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Рахим Ошакбаев
Участие простых казахстанцев в IPO - есть уникальное окно возможностей
Архив