19 Июля 2022 10:28

Как планируют проводить лицензирование детских садов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лицензирование детских садов даст возможность объективно оценить ситуацию по созданию условий для воспитания детей. Об этом на своей странице в сети Facebook написала вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется, что лицензирование будет осуществляться поэтапно. Сначала будут внесены изменения в законы, в другие подзаконные акты. На первом этапе лицензированию будут подлежать вновь открываемые дошкольные организации, а это около 200 единиц в год. Затем лицензирование предусмотрено для действующих организаций, не прошедших повторную государственную аттестацию. Их тоже немного - 1-2% или 10-15 детсадов в год», - сообщила Шолпан Каринова.

Вице-министр пояснила, что все остальные действующие сады могут получить лицензию на основе оценки степени рисков. Рисковые случаи без посещения садов будут определяться в автоматизированной системе НОБД.

«Таким образом, нужно понимать, что лицензирование даст возможность объективно оценить ситуацию по созданию условий для воспитания детей», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что лицензирование детских садов будет проводиться поэтапно с 2024 года и будет представлять собой автоматизированный процесс.