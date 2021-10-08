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    13:26, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как планируют наказывать за жестокое обращение с животными в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об ответственности за жестокое обращение с животными в рамках нового законопроекта напомнили в Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно законопроекту об ответственном обращении с животными, предусмотрена персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного, включая административную и уголовную ответственность.

    Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, как рассказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, увеличена в разы.

    «Учитывая то, что сейчас в Уголовном кодексе есть статья 316 за жестокое обращение с животными, она представляет собой порядка 120 МРП. Сейчас мы разделили эту статью на три части:

    - за жестокое обращение с животными, повлекшее увечье животного (санкции остаются теми же – 120 МРП и 30 суток ареста);

    - жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного (штраф увеличен до 200 МРП и 50 дней ограничения свободы);

    - если то и другое деяние было совершено неоднократно, группой лиц, по сговору, с участием малолетних, в отношении нескольких животных (штраф 1000 МРП и ограничение свободы до одного года)», - сообщила во время брифинга в СЦК Алия Шалабекова.

    «Кроме этого, если случаи были на территории тех должностных лиц, которые занимаются защитой животных, в отношении них предусмотрена санкция – ограничение на занятие данной деятельностью в течение двух лет», - добавила вице-министр.



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