План модернизации ЖКХ: как перестать топить воздух и лить воду впустую

Наследие, которое давно пора менять

Представьте себе электростанцию, где оборудование старше ваших родителей. Семейская ТЭЦ, запущенная в далеком 1934 году, – это не музейный экспонат, а действующий объект с износом 90%. Как и Крагандинская ТЭЦ-2, построенная в 1961 году, заставляет инженеров хвататься за голову накануне каждого отопительного сезона.

Наибольший уровень износа наблюдается на ТЭЦ и ГРЭС, причем на 14 электростанциях износ более 80%, на 21 электростанции показатель износа 60-80%. Именно эти «старички» становятся эпицентрами аварий.

Фото: Правительство РК

Электросети не в лучшем состоянии: средний износ – 76%. В шести региональных электросетевых компаниях (РЭК) износ достигает – 65–85%, а еще в шести - критических 85–97%.

Коммунальный сектор не отстает в этой гонке за антирекордами. Протяженность тепловых сетей в городах – 12,1 тыс. км, из которых 6,7 тыс. км требуют срочной замены - средний износ 55%. Только в этом направлении необходимый объем инвестиций составляет порядка 2,2 трлн тенге.

В стране насчитывается 61 коммунальное предприятие, оказывающие услуги теплоснабжения, где износ сетей составил 52%, у 22 частных субъектов износ выше – 70%.

Водоснабжение тоже требует модернизации: средний износ инфраструктуры – 40%, но в некоторых регионах он превышает 50%.

Нуринский групповой водовод в Акмолинской области в 2023 году стал причиной объявления ЧС из-за своей ветхости. Канализационные сети, протяженностью 17,6 тыс. км, изношены на 56%, а очистные сооружения в ряде регионов работают на грани экологической катастрофы с износом до 80%.

Отдельный вопрос – сточные воды. В стране наблюдается значительная нагрузка на сети водоотведения, особенно в крупных городах и промышленных районах. Протяженность канализационных сетей составляет 17,6 тысячи километров со средним износом сетей 56%. На некоторых объектах этот показатель превышает 70-80%. Все это ведет к частым авариям и утечкам, нарушениям санитарных норм и давлению на экологию.

Свет в конце тоннеля

Национальный проект МЭКС, инициированный по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, призван обновить активы и перезапустить энергетическую и коммунальную инфраструктуру Казахстана. Проект, рассчитанный на 2025–2029 годы, ставит амбициозные цели: модернизировать не менее 200 субъектов естественных монополий и 30 теплоэлектроцентралей, снизить аварийность на 20% и довести средний износ активов до 40%. Цена вопроса – 13,5 трлн тенге, из которых 6,2 трлн пойдут на энергетику, 6,7 трлн – на коммунальный сектор, и 602 млрд – на автоматизацию и цифровизацию.

МЭКС опирается на четыре ключевых направления: модернизация и строительство инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности, развитие отечественного производства и минимизация тарифной нагрузки на население. Но за этими сухими формулировками скрывается борьба с системным кризисом.

Фото: акимат

Что не менее важно, в рамках проекта ставится задача по более полной интеграции и систематизации данных о состоянии и протяженности инфраструктуры. Существующая система учета не всегда отражает ее реальное состояние.

Для объективной картины необходимо довести необходимый процент охвата: в Автоматизированной информационной системе градкадастра (АИС ГГК) оцифровано лишь 86% данных об инженерной инфраструктуре городов и районных центров. Работы по завершению оцифровки в крупных населенных пунктах планируется завершить к 2025 году.

Нужно решить и другую проблему - сети в селах и ряде городов, в том числе частные сети и объекты малой мощности, остаются неучтенными в единой системе. До конца года необходимо обеспечить обязательное внесение данных по инженерной инфраструктуре в АИС ГГК всеми субъектами, включая частных владельцев объектов.

Таким образом, МЭКС запускает тотальную цифровизацию, что позволит избавится от аналогового хаоса и слепых зон. А точные данные в свою очередь позволят оперативно направить средства именно туда, где они нужны больше всего. Внедрение технологий Smart Metering, Smart Grid и Smart Water перевернет ситуацию. Умные счетчики в теплоснабжении сократят потери энергии (сейчас до 42% тепла теряется при транспортировке), а системы Smart Grid повысят надежность электросетей, минимизируя аварии. Smart Water, в свою очередь, поможет сократить потери воды (до 14% на сегодня) и улучшить контроль за водоснабжением. Но главное – это прозрачность: единая цифровая платформа должна стать зеркалом, в котором отразится реальное состояние инфраструктуры.

Как перестать топить воздух

Казахстан – страна, где энергоемкость ВВП в 3,2 раза выше, чем в странах ОЭСР, и в 1,9 раза выше среднемирового уровня. На жилищно-коммунальный сектор приходится 32% энергопотребления, а энергоэффективность зданий (1,59 ГДж/м²) в разы хуже, чем в Канаде (0,59 ГДж/м²) или Беларуси (0,83 ГДж/м²).

Жилищный фонд – это 54,731 многоквартирных домов, из которых 752 – аварийные, 3,024 – ветхие, а 17,044 нуждаются в капитальном ремонте. Потребление энергии в жилищном секторе за последние пять лет выросло на 16,9%, и без радикальных мер эта цифра будет только расти.

Термомодернизация зданий может сократить теплопотребление на 30–40%. Немаловажную роль в энергоэффективности играет оснащение общедомовыми приборами учета тепла, оснащенность которыми по итогам 2022 года составила 79%.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

Высокие потери наблюдаются и по водоснабжению. Средний расход воды на производство единицы продукции в Казахстане составляет 109 м³, что в три раза больше, чем в России и США (44 м³), и в шесть раз больше, чем в Австралии (21 м³). Вода используется крайне нерационально. На бытовые нужды казахстанцы тратят 3,5 тыс. литров на человека, в десять раз больше, чем в развитых странах.

Основная проблема происходящего - низкая мотивации к модернизации и сбережению ресурсов. И касается это как бизнеса, так и граждан. Именно поэтому внедряются новые тарифные механизмы, которые позволили бы обеспечить с одной стороны доступность к ресурсам для социально уязвимых категорий граждан, а с другой – повысить тарифы для тех, кто пользуется ими расточительно.

Таким образом, основными целями цифровизации ЖКХ в Казахстане являются: снижение потерь и повышение энергоэффективности, улучшение учета и контроля за ресурсами, интеграция данных в единую цифровую платформу управления ЖКХ и другое.

МЭКС – это не просто проект, это гонка со временем. С его реализацией страна получит не только обновленную инфраструктуру, но и шанс на устойчивое будущее. Снижение потерь ресурсов на 15–30%, повышение качества обслуживания, создание единой базы данных и привлечение инвестиций – все это звучит как мечта. Но мечта, подкрепленная 13,588 трлн тенге и политической волей.