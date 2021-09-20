- Как переносят грипп переболевшие коронавирусом?

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Грипп - это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек. Он является одним из самых серьезных и массовых заболеваний среди прочих вирусных инфекций. В период сезона гриппа заведующая отделением ВОП городской поликлиники №36 города Алматы Шынар Дошаева корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала, важно ли делать прививки от гриппа, как распознать эту болезнь и как остаться здоровым.

- Расскажите, пожалуйста, какая разница между гриппом и ОРВИ?

- Грипп – это острое респираторное инфекционное заболевание, возбудителем которого являются вирусы гриппа нескольких типов (А, В и С). Острое респираторное заболевание (ОРЗ), или острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), охватывает большое количество заболеваний, во многом похожих друг на друга, имеющих сходную клиническую картину с гриппом, но вызывают эти заболевания более 200 совершенно других вирусов.

- Как отличить симптомы гриппа от ОРВИ?

- Грипп сопровождается частым чиханием и у людей часто бывает покраснение глаз, а иногда присоединяются тошнота, рвота, понос. Уже на второй день появляется мучительный кашель и боль в груди. Грипп также вызывает резкое повышение температуры до очень высоких цифр, повышенную чувствительность к свету, ломоту в мышцах и суставах, а также сильную головную боль. Учитывая, что вирус гриппа поражает сосуды, возможны кровоизлияния из десен и носовые.

А при ОРВИ болезнь начинается постепенно и чаще всего характеризуется утомляемостью. Температура редко поднимается выше 38°С. Приходит неожиданно и в считанные часы полностью захватывает ваш организм. После перенесенного гриппа вы можете заразиться другим заболеванием в течение последующих трех недель, такие заболевания чаще всего протекают очень тяжело и могут закончиться смертельным исходом. Сразу появляются насморк и/или боли в горле при глотании. После перенесенного ОРВИ вы можете заболеть в течение последующих трех недель, но в отличие от состояния после гриппа, эти заболевания будут проходить в более легкой форме

Грипп - болезнь, с которой знаком каждый. Наверное, нет людей, которые хотя бы раз в жизни не болели бы им. Тем, кто перенес грипп благополучно, кажется, что в такой обычной болезни нет ничего страшного, но это далеко не так. Грипп коварен и опасен, прежде всего, развитием серьезных постгриппозных осложнений (бронхитов, пневмоний, поражений сердечной мышцы и т.д.), а также обострением уже имеющихся хронических заболеваний. Не исключены и смертельные исходы. Особенно это касается ослабленных людей, лиц пожилого возраста, детей.

- Как защититься от гриппа?

- Лучшей и эффективной защитой от гриппа является иммунизация. Ее преимущества очевидны. Прежде всего, это строгая специфичность вакцин к наиболее актуальным в сезоне штаммам вируса гриппа. Вакцинопрофилактика более чем в два раза превышает эффективность неспецифических средств профилактики. Не требует значительных материальных затрат, так как прививка проводится однократно. Вакцины применяются более 50 лет, за этот период их безопасность и эффективность многократно возросли. Еще есть возможность сделать прививки и детям и взрослым. Вакцинация бесплатная. Вакцины есть во всех поликлиниках. Не упустите возможность получить прививку, сезон прививочной кампании подходит к концу (до конца ноября).

- Как переносят грипп переболевшие коронавирусом?

- В первую очередь надо говорить о том, какая степень поражения была при COVID-19. Если было мощное поражение легких, можно потом тяжелее болеть какими-то заболеваниями. Если человек еще не успел восстановиться и сразу заболевает, например, гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию. Коронавирус, как и любой другой вирус, влияет на иммунную систему в момент болезни, но потом человек восстанавливается. Раз он смог пережить коронавирус, иммунная система через какое-то время приобретает новые, более сильные свойства. Если организм преодолел контакт с болезнью, можно считать, что иммунная система в будущем только укрепляется. Осенью особенно важна вакцинопрофилактика не только COVID-19, но и гриппа.