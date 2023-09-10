Как оздоровить себя с помощью ходьбы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Получасовая прогулка в день поможет решить проблемы с физическим здоровьем и повысить работоспособность. Советы специалиста - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

«Ходьба является самым простым, легким и доступным для всех методом профилактики болезней сердца и сосудов, - рассказала руководитель пресс-службы областного управления здравоохранения Жамбылской области Толкын Омирбекова. – Это наиболее оптимальный способ оздоровления для всех групп населения, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Сердце - это мышца, и, как любую мышцу, его нужно тренировать. Ученые доказали, что регулярная ходьба является идеальной и несложной тренировкой для выносливости сердца, тем самым продлевая жизнь. Ведь именно сильное и выносливое сердце является основой для долгой и полноценной жизни».

В среднем, по словам спикера, человек должен проходить 10 - 11 километров в день. Это может быть утренняя быстрая ходьба или вечерняя неспешная прогулка. При этом ходьбу можно разделить на несколько этапов в течение дня.

При ходьбе улучшается циркуляция крови, что способствует улучшению обмена веществ в организме, в тканях сердца. Питательные вещества поступают с кислородом, и это считается единственным питанием для тканей сердца.

Каким образом ходьба влияет на организм человека, поясняет спикер. Прежде всего, тренируются сердечно-сосудистая и дыхательная системы, улучшается работа кишечника, нормализуется сон, укрепляется иммунитет, а это главный защитник человека от болезней и инфекций. Ходьба снижает плохой холестерин в крови, нормализует артериальное давление, способствует выведению шлаков, благоприятно влияет на зрение.

Важные свойства ходьбы – это профилактика варикозного расширения вен, укрепление костно-мышечной системы, предотвращение развития остеопороза и артритов, благотворное влияние на психику.

Если заниматься ходьбой, то можно помолодеть и постройнеть без всяких диет, так как ходьба избавляет от жировых отложений и значительно замедляется процесс старения. Кроме того, ходьба помогает воспитать в себе организованность и дисциплинированность.

«При длительной сидячей работе постарайтесь обязательно включать небольшие разминки-тренировки и ходьбу в течение дня для профилактики застойных процессов в малом тазу, для предотвращения развития простатита и других заболеваний у мужчин. Встаньте из-за стола, пройдитесь хотя бы в пределах кабинета. А ещё лучше, если подниметесь на несколько лестничных пролётов и спуститесь обратно. Необходимо взять себе за правило проходить каждый день хотя бы одну остановку пешком, подниматься на пару этажей без лифта и делать небольшие прогулки в течение дня, не позволяя себе лениться», - говорит Толкын Омирбекова.

Чтобы ходьба была с пользой, рекомендуется при ежедневной ходьбе пешком минимум 30 - 40 минут поддерживать скорость 6 - 7 км/час. К примеру, в Японии считается нормой, если человек в течение дня делает не менее 10 тысяч шагов.

«Старайтесь ходить пешком - совсем скоро вы начнёте себя лучше чувствовать, меньше уставать и заметите повышение работоспособности. Ходьба, по сути, не требует специальных спортивных залов, спортивного оборудования, графиков тренировок. Ходьбой можно заниматься в любое время, на любой территории, она легко вписывается в рабочий график даже самого занятого человека. Для того чтобы оздоровить себя с помощью ходьбы, необходимо только ваше желание, удобная обувь и хорошее настроение», - считает Толкын Омирбекова.