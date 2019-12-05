Как отслужившие менее 20 лет военные могут получить жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны РК напомнили об изменениях в обеспечении военнослужащих жильем согласно законодательству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал начальник жилищного управления Главного управления расквартирования войск Вооруженных сил РК (ГУРВ ВС РК), подполковник Бауыржан Зекенов, имеются ряд новшеств в получении квартир для лиц, уволенных до 1 января 2018 года.

«Лица, уволенные из рядов Вооруженных сил с воинской выслугой более 10 лет и менее 20 лет, то есть если их возраст не позволил им в дальнейшем продолжить службу – к примеру, они уволились по факту предельного возраста, по состоянию здоровья либо по сокращению штата. Раньше в законодательстве не было предусмотрено предоставления им жилья – именно той категории, которая 20 лет не отслужила. Министерство обороны пошел на беспрецедентный шаг и в законе, который вступил в силу 1 января 2018 года, предусмотрел для них обмен жилищами», - сказал Бауыржан Зекенов.

По его словам, это – категория, проживающая в закрытых военных городках.

«На сегодняшний день их жилье, которое не подлежит приватизации, мы обмениваем на жилье, которое подлежит приватизации. Это жилье, размещенное на официальном сайте Министерства обороны. Также в городе Нур-Султане открыт жилой комплекс по улице Ш. Кудайбердиулы. Там люди из этой категории получили ключи. При этом в 2020 году планируется открыть еще один жилой комплекс в Алматы на 240 квартир», - проинформировал начальник управления ГУРВ ВС РК

«На сегодня Минобороны выполняет в рамках действующего законодательства все свои обязательства перед данной категорией лиц. Мы подходим к каждому индивидуально. В соответствии с действующим законодательством о жилищных отношениях есть единая норма предоставления жилищного фонда с площадью с 15 до 18 кв. метров на одного человека», - пояснил Б. Зекенов.