Как отразится ситуация с севшим на мель контейнеровозом в Суэцком канале на мировой экономике

КАИР. КАЗИНФОРМ – Образовавшийся в Суэцком канале затор из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Green, грозит усугублением кризиса в цепочке поставок товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Washington Times.

Ситуация вокруг контейнеровоза Ever Green, севшего на мель в Суэцком канале во вторник, может усугубить кризис в цепочке поставки товаров. Уже появилась информация, что цены на нефть и стоимость восточноафриканских кофейных бобов выросла в пятницу из-за перебоев в поставках.

Если ситуация затянется, то может пострадать мировая экономика, так как будут нарушены сроки поставки нефтехимических продуктов, одежды, промышленных и других товаров.

Согласно данным инвестиционной компании Allianz, по Суэцкому каналу ежегодно проходит около 13% мировых грузовых перевозок.

В немецкой компании Hapag Lloyd сообщили, что шесть крупных грузовых кораблей компании ожидают возобновления транзита через канал, в то время как маршрут еще шести кораблей компании был изменен и пройдет через южный берег Африки. HMM Rotterdam - один из кораблей, который изменил свой маршрут, и направился по более длительному и затратному пути через Африканский континент.

Исполнительный директор в компании SeaIntelligence Consulting в Копенгагене Ларс Дженсен сказал, что компании настроены пессимистично относительно быстрого разрешения ситуации в Суэцком канале.

Блокировка канала может вызвать повышение цен на услуги грузоперевозчиков, что может привести к инфляции. Через несколько недель грузоперевозчики начнут переговоры с предприятиями розничной торговли и производителя по поводу повышения тарифов на перевозки.

Согласно прогнозам экономистов, блокировка канала может и обойдется некоторым компаниям дорого, но не станет помехой оживлению экономики. По словам главного экономиста в Oxford Economics Грегория Дако, данное происшествие не опасно для мировой экономики.

Ожидается, что в последующие месяцы будет постепенное уменьшение в количестве перевозок, связанное с возвращением людей к более традиционным способам расхода средств, так как все больше стран снимают ограничительные меры.

Главный экономист в Apollo Global Management Торстен Слок сообщил, что с точки зрения макроэкономики происшествие в Суэцком канале всего лишь временное явление.

Отметим, что Суэцкий канал был открыт для международных грузовых перевозок в 1869 году. Канал протяженностью в 120 миль уже закрывался пять раз.





Напомним, во вторник крупное грузовое судно село на мель в Суэцком канале, заблокировав один из самых загруженных торговых маршрутов в мире.



