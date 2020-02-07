Как отразилась ситуация с коронавирусом на турагентствах Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как отразилась ситуация с коронавирусом на турагентства страны и какие они направления сейчас предлагают казахстанцам, узнавал корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, до 1 июля приостановлены правила въезда и выезда для граждан КНР, следующих транзитом.

Генеральный директор Tez Tour Kazakhstan Талгат Даиров заявил, что уже 28 января, не дожидаясь решения уполномоченных органов об отмене авиасообщения с Китаем, отправили в Санью пустой самолет и вывезли всех туристов (290 человек), отдыхавших на Хайнане по линии их компании.

«С этого же времени мы отменили и все планировавшиеся рейсы на Хайнань. Начали возвращать стоимость турпакетов тем туристам, кто собирался отправиться на остров в ближайшее время. Мы на сегодня уже вернули 40-50% клиентам деньги. Единственное, мы вынуждены удерживать по 30 долларов с одной заявки (подчеркну, не с туриста, а именно с заявки, которая может содержать и 2, и 3, и 4 человека – ведь казахстанцы любят отдыхать не в одиночку, а семьями). Мера вынужденная и связана с фактически понесенными затратами на обработку каждой такой заявки и оформления всей необходимой документации. И уж никак не покрывающая все те убытки, которые сейчас несет наша компания, – чего стоит только отправка пустого самолета», - сказал Талгат Даиров.

Он отметил, что тем туристам, кто забронировал туры на Хайнань на более отдаленные сроки (март, апрель, май, июнь, июль и т.д.), то вложенные средства им вернут стопроцентно.

«Но мы еще предлагаем рассмотреть и варианты по замене китайского направления на другие, не менее привлекательные места. Ведь помимо привычных для казахстанцев Турции, Египта и ОАЭ, у нас в этом году есть и новинки: например, самый южный остров Европы – греческий Крит. Если не будут хватать денег у клиентов на другие направления, то они могут доплатить, а если другие направления обошлись им дешевле, то мы разницу возвращаем. А если они отказываются летать куда-то, то мы всю сумму возвращаем», - пояснил гендиректор компании.

Гендиректор компании также сообщил, что рекомендацию от управления туризма Алматы, относительно приостановления деятельности в организации туров в регионы, где были зафиксированы случаи коронаврисуа, лично не получал.

В свою очередь, директор другого туристического агентства HT.kz Максим Банин заявил, что узнал об этой рекомендации через СМИ и даже были люди, которые отказывались от поездки в другие направления.

«Но нам пока не сообщили, что есть какие-то опасения для туристов, кроме Китая. Как вы знаете направление в Китай уже сейчас закрыто. Всех туристов оттуда вернули, даже в срочном порядке. Мы клиентам возвратили деньги, некоторые на свое усмотрение выбирали другие направления, как Египет, ОАЭ. Также в связи с коронавирусом люди начали отказываться от поездки в Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ, хотя там заболевших мало и нет каких-то санкции. Если люди отказываются от поездок в эти направления, то мы со своей стороны стараемся аннулировать (турпакеты клиентов – прим.автор) без штрафов и вернуть им всю сумму. Но это уже на усмотрение принимающих сторон. Если, допустим, вы забронировали отель и отказываетесь, то это уже зависит от политики отеля и тарифа бронирования. То есть, есть невозвратный и возвратный тарифы. Если направление не закрыто, то в принципе нет повода отказываться», - подчеркнул Максим Банин.

Он также отметил, что эпидемия с коронавирисом совпала с тем периодом, когда идет ежегодный спад и спрос на туры.

«У нас ежегодно спад идет по продажам в конце января и начале февраля. В этом году по сравнению с прошлым, спад по продажам по нашей сети наблюдается на 20-25% и это ощутимо. Но это нормальная ситуация, когда люди придерживаются от полетов из-за вируса. Мы относимся с пониманием. Надеюсь, что в скором времени ситуация стабилизируется», - сказал Максим Банин.

Максим Банин не исключил возможный рост цен на туры в предстоящие месяцы.

«Я думаю, что после того, как все стабилизируется будет отложной спрос в марте и цены будут расти, так как сейчас рейсы летают не полные. Но это лишь прогноз», - заметил он.

При этом спикер добавил, в связи с эпидемией также снизились и цены на туры на Мальдивы, один из дорогих направлений, где в основном отдыхают граждане Китая.

Отметим, ранее управление туризма города Алматы и руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова порекомендовали туроператорам приостановить деятельность в организации туров (въезд и выезд) в страны, где зарегистрированы пациенты с коронавирусной инфекцией.