12:14, 03 Май 2024 | GMT +6
Как отпразднуют День защитника Отечества в Алматы
В этом году наша страна отмечает 32-летие Вооруженных сил Республики Казахстан. В преддверии 7 мая — Дня защитника Отечества — во всех школах Алматы пройдут «Уроки мужества», классные часы, конкурсы чтецов и эссе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Праздничные мероприятия состоятся во всех районах города, кроме Медеуского. Но многие из них не для широкой аудитории.
- В Ауэзовском районе в 10:00 часов 3 мая пройдет праздничное мероприятие «Ұранды елдің ұрпағы қайсар» на базе Алматинской Республиканской военной школы «Жас Улан» им. Б. Момышулы, где будет представлен театрализованный номер.
- В Турксибском районе 6 мая в 15:00 часов на базе Военного института сухопутных войск РК пройдет концерт с участием художественных коллективов и войсковых частей.
- В Наурызбайском районе 6 мая в микрорайоне Акжар на улице Даулеткерея, 178, на территории воинской части 2027 в 10:00 часов состоится церемония награждения военнослужащих и принятия солдатами присяги.
- В Бостандыкском районе в 09:00 часов 7 мая по адресу Попова, 1А, состоится торжественное мероприятие «Ел ертені — бүгінгі жастары». В ходе мероприятия состоится награждение военнослужащих, а также для гостей будет организован строевой марш.
- В Алмалинском районе 6 мая в 11:00 часов в гимназии № 120 пройдут соревнования по военно-спортивным играм «Жас сарбаз» (среди 9-11-х классов). В 13:00 часов 6 мая пройдет «Конкурс строя и песни» (среди 7-9-х классов) в ОШ № 55.
- В Жетысуском районе 7 мая в 11:00 часов по адресу проспект Райымбека, 235 (Центральное кладбище) состоится возложение цветов к «Памятнику неизвестного солдата».
- В Алатауском районе 7 мая в 11:00 часов состоится возложение цветов к памятнику «Ер есімі — Ел есінде» перед зданием районного акимата.