Как отпразднуют День защитника Отечества в Алматы

В этом году наша страна отмечает 32-летие Вооруженных сил Республики Казахстан. В преддверии 7 мая — Дня защитника Отечества — во всех школах Алматы пройдут «Уроки мужества», классные часы, конкурсы чтецов и эссе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Праздничные мероприятия состоятся во всех районах города, кроме Медеуского. Но многие из них не для широкой аудитории.