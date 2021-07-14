Как отметят Курбан айт в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Близится один из самых главных мусульманских праздников – Курбан айт (Курбан байрам). В 2021 году он пройдет с 20 по 22 июля. Как будут отмечать этот праздник в Казахстане и проводить жертвоприношения читайте в материале МИА «Казинформ».

Название одного из главных исламских торжеств — Курбан-байрам (тюрк.) или Ид аль-Адха (араб.) — дословно переводится как «праздник жертвы». Он отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.

В течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама у мусульман принято совершать хадж — паломничество к святым местам в Мекке. Непростой, полный лишений путь помогает поднять уровень религиозного и нравственного развития. Согласно столпам ислама, совершить хадж хотя бы раз в жизни должен каждый правоверный. Курбан-байрам выступает апогеем паломничества и провозглашает милосердие, доброту и любовь к людям.

Празднование длится три дня. В этом году в Республике Казахстан первый день священного праздника отметят 20 июля, во вторник. Этот день будет нерабочим.

На кануне праздника Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы выступил с обращением к предпринимателям.

«Дорогие соотечественники! Уважаемые предприниматели! Остались считанные дни до великого праздника мусульман – Курбан Айта. В этот знаменательный день мусульмане искренними намерениями приносят жертву, стараются сделать приятное инвалидам, детям-сиротам, многодетным семьям и пожилым людям. Дарить людям радость и получать их благословение - дело благородное. Одно из главных добрых дел, совершаемых в Курбан Айте, – жертвоприношение. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «В день Курбан Айта человек не приближался к Аллаху, кроме как посредством принесения жертв...» Поэтому в день Курбан Айт самым приятным и любимым делом Богу является жертвоприношение. Известно, что в дни праздника Курбан Айт растет спрос на домашний скот. Поэтому призываю владельцев всех крестьянских хозяйств страны предлагать людям разумную цену, не повышать необоснованно цену на скот в честь великого праздника – Курбан Айт. Кроме того, призываю всех предпринимателей максимально снизить стоимость социально значимых продуктов питания, потребляемых населением», - отметил Наурызбай кажы Таганулы.

Что касается истории празднования Курбан айта, в Коране говорится, что Аллах повелел пророку Ибрахиму принести в жертву своего сына Исмаила. Пророк Ибрахим не посмел противиться воле Всевышнего. Удостоверившись в его преданности, Аллах сказал, что не нужно приносить в жертву собственного сына. Таким образом, пророк прошел испытание. Жертва была заменена барашком, а Ибрахиму даровано благополучное рождение второго сына Исхака. В дни празднования Курбан айта обычно верующие посещают мечеть, где читается специальный айт-намаз.

Кроме того, в этот день близким родственникам дарят подарки, навещают родственников, собираются за праздничным дастарханом. В мусульманской традиции Курбаном именуется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу.

На праздник Курбан айт можно принести в жертву коз, баранов (овец), буйволов, коров, быков, а также верблюдов. Быка, корову, буйвола или верблюда могут принести в жертву семь человек. Барана или козу каждый верующий приносит в жертву от себя.

Желательно, чтобы жертвенное животное было крупным и упитанным. В нем не должно быть изъянов, которые отражаются на количестве и качестве мяса. Обычно треть мяса предназначена для угощения своей семьи, треть – для раздачи нуждающимся людям, а следующую треть мяса дарят родственникам или соседям, которые тоже находятся в трудном положении.

Жертвоприношение считается самой главной частью праздника. В казахском языке употребляется термин «курбан шалу».

Существует ряд правил, соблюдение которых обязательно во время обряда жертвоприношения.

Нельзя приносить в жертву животных, которые ослепли на один или оба глаза, истощенных, слабых, животных без уха или хвоста, без зубов, со сломанными рогами, хромых или больных.

Исключение делается только для бедняков, например, если их здоровое животное для жертвоприношения по какой-либо причине внезапно ослабело.

Жертвоприношение начинается после праздничного Айт намаза в городах, где совершается данная молитва, а также после рассвета – в селах, где Айт намаз не читают. Жертвоприношение продолжается до захода солнца третьего дня Курбан айта.

В 2020 году в Казахстане не проводился праздничный Айт намаз на праздник Курбан айт. Мечети по всей стране были закрыты из-за распространения коронавируса. Впервые в Казахстане запустили проект по совершению обряда жертвоприношения онлайн – верующие могли заказать услугу, не выходя из дома.

Глава аппарата ДУМК Гылымбек Жадигерулы сообщил, что в этом году жертвоприношение будет проводиться двумя способами, если будет разрешение со стороны государства.

Отметим, что в 2021 году на праздник Ораза айт разрешили совершение праздничной молитвы во дворах мечетей с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Праздник Курбан-айт отмечается по традиции и обрядам, которые складывались веками. Ночью накануне праздника мусульмане совершают намаз. Все главные события праздника происходят в первый день. Он начинается для правоверных с полного омовения, облачения в чистые одежды. Правоверные направляются в мечети, по пути произнося такбир — молитву, величающую Аллаха.

В дни празднования Курбан айт нужно просить прощения, отпускать обиды и покаяться в совершенных грехах.

Верующие в этот праздник в Казахстане поздравляют друг друга словами «Құрбан айт қабыл болсын!»