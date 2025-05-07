Как отметят День защитника Отечества и День Победы в Шымкенте

7 мая — трансляция военного парада

С 10:00 пройдет прямая трансляция военного парада, посвященного 80-летию Великой Победы, который пройдет в Астане. Эфир будет организован на больших LED-экранах на нескольких городских площадках:

площадь Астаны

территория Молодежного ресурсного центра (ул. Туркестанская),

площадка у фонтана «Тюльпан» (перекресток проспектов Тауке хана и Бауыржана Момышулы).

7, 8 и 9 мая — праздничные гала-концерты

Каждый вечер с 20:00 до 23:00 на площади Астаны будет проходить большой праздничный концерт с участием артистов, творческих коллективов и исполнением патриотических песен.

Утром 9 мая, с 9:00, в парке имени Абая у мемориала Славы состоятся традиционные торжественные мероприятия:

возложение цветов к Вечному огню

посещение мемориала Слава

тематические фотовыставки

театрализованные постановки и фронтовые сценки, посвященные подвигу народа в годы войны.

Напомним, в Астане в эти дни запланированы сотни различных мероприятий, а 9 мая, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится праздничный фейерверк.

Ранее мы сообщали, как в Алматы отпразднуют День защитника Отечества и 80-летие Победы.