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    00:22, 07 Май 2025 | GMT +5

    Как отметят День защитника Отечества и День Победы в Шымкенте

    Горожан и гостей города ждут концерты, памятные акции и торжественные события, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вечный огонь
    Фото: акимат Алматы

    7 мая — трансляция военного парада

    С 10:00 пройдет прямая трансляция военного парада, посвященного 80-летию Великой Победы, который пройдет в Астане. Эфир будет организован на больших LED-экранах на нескольких городских площадках:

    •  площадь Астаны
    •  территория Молодежного ресурсного центра (ул. Туркестанская),
    •  площадка у фонтана «Тюльпан» (перекресток проспектов Тауке хана и Бауыржана Момышулы).

    7, 8 и 9 мая — праздничные гала-концерты

    Каждый вечер с 20:00 до 23:00 на площади Астаны будет проходить большой праздничный концерт с участием артистов, творческих коллективов и исполнением патриотических песен.

    Утром 9 мая, с 9:00, в парке имени Абая у мемориала Славы состоятся традиционные торжественные мероприятия:

    • возложение цветов к Вечному огню
    • посещение мемориала Слава
    • тематические фотовыставки
    • театрализованные постановки и фронтовые сценки, посвященные подвигу народа в годы войны.

    Напомним, в Астане в эти дни запланированы сотни различных мероприятий, а 9 мая, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится праздничный фейерверк. 

    Ранее мы сообщали, как в Алматы отпразднуют День защитника Отечества и 80-летие Победы.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА День защитника Отечества 80-летие Победы Шымкент День Победы
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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