28 Августа 2022 10:19

Как отметят День Конституции в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Дня Конституции в Акмолинской области запланировано порядка 100 мероприятий, в которых примут участие молодежь, трудовые коллективы, бизнес-сообщество, представители НПО. Об этом на брифинге в РСК рассказала руководитель областного управления внутренней политики Алтынай Амренова, передает МИА «Казинформ».

По словам спикера, среди 10 ключевых мероприятий – научно-практическая конференция «Конституция және қоғам мен мемлекетті жаңғырту» с привлечением в качестве спикеров юристов, правоведов, политологов, представителей НПО и экспертного сообщества, круглый стол «Ата Заң – айбыным» по обсуждению перспектив новых политических реформ, связанных с введением поправок в Конституцию, творческие конкурсы для подрастающего поколения.

Также для различных категорий населения пройдут музейные уроки, тематические выставки, конкурсы и интеллектуальные игры. В п. Бурабай в праздничные дни состоится фестиваль «Burabay-2022» с участием казахстанских звезд.

«К празднику приурочено открытие и ряда объектов. В г. Косшы вводится в эксплуатацию школа на 1 200 мест и поликлиника на 100 посещений в сутки. В с. Сабынды Коргалжинского района начнет работать частный детсад, в Жаркаинском районе – центр инклюзивного образования при школе им. Н. Крупской. В с. Жаксы запланирована сдача 18-квартирного жилого дома. В целом, празднование Дня Конституции способствует консолидации казахстанского общества вокруг ценностей независимости, укреплению чувства гражданской сопричастности к идее строительства Нового Казахстана и повышению правовой культуры населения», - отметила Алтынай Амренова.