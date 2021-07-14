Как отметить Курбан айт в Туркестанской области - постановление санврача

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов постановляет в нести изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области «Об ужесточении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области»:

Приостанавливается работа ЦОНов в выходные и праздничные дни, с ограничением с 9:00 до 18:00 часов в рабочие дни.

Вместе с тем, разрешается деятельность открытых рынков (продовольственных, непродовольственных), ярмарок.

Общественный транспорт будет работать (увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, с 50% заполнением по количеству посадочных мест, с ограничением по времени с 9:00 до 23:00).

Разрешается:

- проведение коллективных религиозных мероприятий на открытом воздухе (в том числе «пятничные молитвы», ежедневные православные молитвы и другие) на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при условии выделения площади из расчета не менее 4 квадратных метров на одного человека с соблюдением режима ношения масок и социального дистанцирования.

- посещать парки, площади и скверы, пляжи, набережные и иные места отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членами одной семьи, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Также постановляется:

- в срок до 15 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 15 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);

- ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

Постановление Главного государственного санитарного врача Туркестанской области от 6 июля 2021 года дополняется приложением 4 «Алгоритм о проведении мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции в дни празднования «Курбан айт» на территории Туркестанской области».

Алгоритм о проведении мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции в дни празднования «Курбан айт» на территории Туркестанской области

Акимам районов, городов Туркестанской области, Департаменту полиции Туркестанской области, Территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, Управлению общественного развития Туркестанской области, Управлению по делам религий Туркестанской области, Главному имаму Туркестанской области:

1) запретить проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе;

2) запретить организацию и проведение забоя, реализацию скота с автомашин на территории Туркестанской области, и реализацию скота в частных домовладениях.

3) усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на территории Туркестанской области.

4) проведение утренних намаз (айт намаз) в мечетях на открытом воздухе на расстоянии 4 м;

5) разрешить проведение жертвоприношения в онлайн режиме с подачей заявок на сайт (www.qurban-2021.kz);

6) организовать работу Call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования «Курбан айт»;

7) провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношения в онлайн режиме посредством средств массовой информации;

8) провести жертвоприношений в специально отведенных убойных пунктах;

9) обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо животных) с обеспечением привлеченных лиц со средствами индивидуальной защиты.

Постановление вступает в силу с 14 июля 2021 года.

Более подробно с документом, а также со списком объектов, в которых непривитые работники должны проходить ПЦР-тестирование (один раз в семь дней), можно ознакомиться по ссылке .



