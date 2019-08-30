Как отмечают День Конституции в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске День Конституции РК встречали народными гуляниями и яркими фестивалями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Коррективы в празднование внесла погода. С утра в Петропавловске идут кратковременные ливни. Тем не менее, погода не помешала жителям и гостям города выйти на центральную площадь, где развернулись основные праздничные мероприятия.

Здесь проходил концерт «Ата Заңым - айбыным», посвященный Дню Конституции. Развернулась ярмарка экотоваров, выставки «Дары природы» и цветочных композиций. На фестивале меда можно было приобрести продукцию местных пчеловодов, поучаствовать в «Медовых забавах».

На разных площадках города 30 августа местные власти организовали выставку «Конституция – гарант будущего» фестиваль «Салт-дәстүр», детскую праздничную программу. Вечером запланирована танцевальная ретро-площадка «По волнам моей памяти». В теннисном центре пройдет турнир по боксу «Король ринга».

31 августа по плану – городской конкурс профессионального мастерства «Үздік шебері-2019» на центральной площади.