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Как отмечают День Конституции в Петропавловске

30 Августа 2019, 17:50
Как отмечают День Конституции в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске День Конституции РК встречали народными гуляниями и яркими фестивалями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Коррективы в празднование внесла погода. С утра в Петропавловске идут кратковременные ливни. Тем не менее, погода не помешала жителям и гостям города выйти на центральную площадь, где развернулись основные праздничные мероприятия.

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Здесь проходил концерт «Ата Заңым - айбыным», посвященный Дню Конституции. Развернулась ярмарка экотоваров, выставки «Дары природы» и цветочных композиций. На фестивале меда можно было приобрести продукцию местных пчеловодов, поучаствовать в «Медовых забавах».

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На разных площадках города 30 августа местные власти организовали выставку «Конституция – гарант будущего» фестиваль «Салт-дәстүр», детскую праздничную программу. Вечером запланирована танцевальная ретро-площадка «По волнам моей памяти». В теннисном центре пройдет турнир по боксу «Король ринга».

31 августа по плану – городской конкурс профессионального мастерства «Үздік шебері-2019» на центральной площади.

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Северо-Казахстанская область   Дата   Конституция   Общество  
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