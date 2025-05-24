Как отличить натуральный арбуз от гербицидного
Арбузы, которые поступают на рынки Алматы, проходят обязательные проверки – эксперты рассказали корреспонденту агентства Kazinform, как проводится контроль и как правильно выбрать бахчевые культуры.
С наступлением жары возрастает спрос на бахчевые культуры. Вместе с тем, растет и риск инфекционных заболеваний, связанных с употреблением немытых или некачественных плодов. Особенно это касается арбузов и дынь, популярных летом.
Специалисты напоминают – покупать фрукты следует только в официальных точках, и избегать разрезанных плодов на стихийных рынках.
Откуда поступают арбузы
По словам замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы по санитарно-гигиеническим вопросам Гаухар Каткеновой, на начало текущего сезона случаев отравления арбузами в городе официально не зафиксировано.
Ранние арбузы на городские рынки завозятся из соседних регионов и стран .
– Ранние арбузы, поступающие на алматинские рынки, в основном завозятся из южных регионов страны – Туркестанской области и из Жетысу, а также из Узбекистана. Все партии на легальных точках торговли проходят ветеринарно-санитарный контроль, – рассказала Гаухар Каткенова.
Как проверяют арбузы
О том, как осуществляется санитарный контроль за арбузами в Алматы, пояснила руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания Кенжегуль Конысбаева.
По ее словам, каждая партия, поставляемая в Алматы, изначально проверяется на наличие пестицидов и нитратов на въезде в город – в районе базара «Алтын орда». Там работает крупная лаборатория и ветеринарная служба. Сюда привозят продукцию со всех регионов, и каждый транспорт проверяется выборочно на наличие пестицидов и нитратов.
– Весь контроль осуществляется на въезде в город: ветеринарная служба и фитосанитария проверяют каждый КамАЗ. Если обнаруживают превышение – продукция утилизируется, выявляется источник. Только после этого продукция попадает в город. Поэтому в самом Алматы найти опасную продукцию практически невозможно, – объясняет руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания Кенжегуль Конысбаева.
Если лабораторные проверки не выявляют превышений, продукция допускается к продаже в торговых точках города: супермаркетах, рынках и специализированных павильонах.
Она отметила, что санитарные службы могут провести внеплановую проверку в случае жалоб от потребителей. Если человек отравился или у него есть результаты лабораторных анализов, а также фото- или видеодоказательства, специалисты проводят контрольную закупку, и при подтверждении нарушений – продукция изымается из продажи.
Стихийную торговлю контролируют местные исполнительные органы — акиматы и полиция. За соблюдение санитарных норм, наличие документов о происхождении продукции и медицинских книжек у продавцов отвечает управление санитарно-эпидемиологического контроля. При поступлении овощей в магазин на каждый продукт должен быть сертификат, выданный центром сертификации и стандартизации.
Кенжегуль Конысбаева подчеркивает, что у каждого вида овощей, фруктов и ягод существуют нормы предельно допустимой концентрации нитратов.
Поэтому департамент санэпидконтроля совместно со специалистами Наццентра экспертизы Алматы проводит акции «Выбирай безопасный продукт» по проверке продуктов на содержание нитратов – не только в арбузах и дынях, но и в других фруктах.
Так, в одном из прошлых сезонов во время акции был выявлен апельсин с превышением допустимой нормы нитратов – продукция была утилизирована.
– За последние годы превышений по нитратам в арбузах и дынях не фиксировались. Единственный случай был с апельсинами: во время одной акции в апельсинах из Турции обнаружили превышение по нитратам, – говорит Кенжегуль Конысбаева.
Как выбрать безопасный арбуз?
Гаухар Каткенова дала несколько простых, но важных рекомендаций, чтобы избежать отравлений:
- Покупать бахчевые только в официальных местах торговли. Не стоит приобретать арбузы у стихийных продавцов или с земли вдоль дорог — такие продукты могут быть заражены тяжелыми металлами и микробами;
- Не покупать разрезанные арбузы – бактерии очень быстро размножаются на открытой поверхности;
- Мыть арбуз перед разрезанием. Это позволит избежать попадания микробов с корки внутрь плода;
- Хранить разрезанный арбуз не более 24 часов в холодильнике, в закрытой посуде.
– Натуральный арбуз обычно имеет сухую плодоножку, четкий рисунок полос, а при постукивании дает звонкий звук. Мы также рекомендуем воздержаться от раннего потребления арбузов, особенно детям, до середины июля – именно в этот период начинается массовый сбор плодов в Казахстане, и риск применения стимуляторов минимален, – дала советы по выбору арбуза Гаухар Каткенова.
Можно ли проверить арбуз дома?
Кенжегуль Конысбаева объясняет, что нитраты и гербициды – это химические соединения, применяемые как удобрения и для защиты от вредителей. В малых дозах они безопасны, но при превышении могут привести к отравлению.
По ее словам, в свободной продаже есть нитратомеры – компактные приборы, которые определяют содержание нитратов. Потребители могут приобрести их самостоятельно. Прибор втыкается в мякоть, и при превышении допустимого уровня он издает сигнал.
– Визуально определить содержание нитратов невозможно – это химический состав внутри продукта. Содержание нитратов в арбузе не увеличивается после его разрезания. Хранение в холодильнике не увеличивает концентрацию нитратов, – отметила Конысбаева.
Отравленная продукция часто имеют неестественный вкус, белесые или желтые прожилки внутри, и как правило, малосъедобны.
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