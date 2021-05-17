Как отличить коронавирус от сезонного ротавируса - эпидемиолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как отличить коронавирус от сезонного ротавируса? О симптомах нередко схожих заболеваний рассказал известный казахстанский эпидемиолог Сакен Амиреев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эпидемиолога, коронавирус и ротавирус могут быть похожи друг на друга в начале заболевания. Так как для них характерны одинаковые пути передачи.

«Ротавирусная инфекция передается фекально-оральным путем, то есть от человека к человеку через грязные руки или зараженную пищу. У коронавирусной инфекции несколько путей передачи. Один из них тот же фекально-оральный, а другой через дыхательные пути. Первые дни симптомы коронавируса и ротавируса могут быть схожими. При заболевании ротавирусом человека мучают диарея и рвота, тошнота, температура и боль в животе. Коронавирусная инфекция часто начинается так же», - пояснил он.

Если провести соответствующее лечение, через несколько дней человеку, заболевшему ротавирусом, становится лучше. А пациенту с коронавирусом - нет.

«У больного с коронавирусом появляются другие, нехарактерные для ротавируса симптомы как кашель, озноб, боли в суставах и другие. Ротавирус - это кишечная инфекция, а коронавирус поражает также пищеварительную систему, дыхательную систему, а потом еще дает различные осложнения другим органам», - отметил спикер.

Ротавирус считается сезонным заболеванием. Болезнь начинается с подъема температуры, тошноты, диареи и длится до семи дней. Болеют в основном дети, особенно груднички. У этой болезни есть риск опасного осложнения - обезвоживания. Оно наносит серьезный удар по всем системам жизнедеятельности организма.

«Ротавирусом обычно заражаются через предметы. Также через воду, молоко и молочные продукты. Вирус хорошо себя чувствует в водопроводной воде, выживая в ней до 60 суток. Во внешней среде, на песке, открытых поверхностях, предметах обихода - палочка живет примерно месяц. Поэтому, родителям стоит постоянно следить за гигиеной ребенка и соблюдать чистоту в доме», - сказал Сакен Амиреев.

Кроме того, эпидемиолог подчеркнул, что в Казахстане вакцина от ротавируса не входит в национальный прививочный календарь.

«В соседнем Узбекистане прививку от ротавируса вели в обязательный календарный план. Тем самым у них отмечаться резкое снижение заболеваемости. Вакцина от ротавируса не входит в наш национальный прививочный календарь. Думаю, в скором времени этот вопрос решиться. Так как, это кишечная инфекция встречается у каждого второго ребенка. Особенно в летний сезон. Любой вирус способен проникнуть в организм и ослабить иммунитет. Если к этому добавится еще и коронавирусная инфекция будет совсем нелегко. Мы понимаем, что все проводимые вакцинации направлены на предупреждение и профилактику серьезных заболеваний», - добавил Сакен Амиреев.