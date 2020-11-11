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Как отличить грипп от коронавируса

11 Ноября 2020 15:08
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Как отличить грипп от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как отличить грипп от коронавируса, рассказала директор Высшего медицинского колледжа Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Светланы Султангазиевой, осенне-зимний период совпадает со вспышкой не только гриппа, простудных заболеваний, но и коронавирусной инфекции. Это вызывает трудности в диагностике.

С. Султангазиева добавила, что повышение температуры, кашель, слабость, головная боль - признаки коронавируса и простуды.

«Чем же отличается грипп от коронавирусной инфекции? При гриппе и простуде обычно превалирует еще боль в горле, а также чихание и насморк, которых нет при коронавирусной инфекции. При коронавирусе на первый план выходит поражение нижних дыхательных путей: сухой кашель, одышка, а далее с помощью рентгена или компьютерной томографии выявляется пневмония. Кроме того, у большей части пациентов с COVID-19 мы отмечали отсутствие обоняния и вкуса. Иногда мы видим, что коронавирус может протекать без каких-либо клинических проявлений. В любом случае окончательная диагностика делается после ПЦР-тестирования», - пояснила спикер в ходе онлайн-брифинга в РСК.

С. Султангазиева также добавила, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Летальные случаи происходят с лицами, которые имеют сопутствующие заболевания. Примерно 30% заболевших - лица старшего возраста.

«Поэтому мы призываем всех граждан, особенно старшего возраста, в первую очередь, получить вакцину от гриппа, не выходить из дома. Соблюдать все гигиенические правила, санитарные требования», - добавила она.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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